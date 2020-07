Oefenmatchen: assist van Gent-aanwinst, David speelt weer niet mee

18 uur 52. Geen David bij AA Gent. AA Gent heeft zijn oefenpartij tegen FC Metz gewonnen. Eindstand in Seraing: 0-3. Voor de pauze scoorde Roman Jaremtsjoek twee keer tegen de ploeg van ex-Gent-speler Dylan Bronn, na de rust legde Igor Plastoen de eindstand vast. Dat deed hij na een corner van debutant Niklas Dorsch. Het Gentse zorgenkind Jonathan David, die flirt met een transfer, zat in de kern, maar verzamelde geen speelminuten. .

12:56

12 uur 56. Moeskroen klopt RWDM in oefenpot met 2-1. Moeskroen heeft een oefenwedstrijd gewonnen tegen RWDM (2-1). Beni Badibanga opende vroeg de score, waarna Agim Zeka in de tweede periode de 2-0 nette. RWDM, dat volgend seizoen uitkomt in de Proximus League, milderde via Wester. Zaterdag speelt Moeskroen zijn volgende oefenpartij. Dan zakt Union naar Le Canonnier af. .