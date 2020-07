LIVESTREAM: Standard oefent op bezoek bij Franse eersteklasser AS Monaco

Antwerp reageerde via Bolingi, maar de 2e treffer van Croux legde 1-3-eindstand vast. Afgelopen zaterdag stond Antwerp met FC Utrecht ook al tegenover een Nederlandse tegenstander. Dat duel in Deurne eindigde op 0-0. Vrijdag volgt een treffen met het Franse Lyon.

16 uur 25. Antwerp gaat onderuit tegen Nederlandse tweedeklasser. Antwerp oefende achter gesloten deuren tegen Roda JC en verloor zijn duel met 3-1. De Nederlandse tweedeklasser opende de score al na 2 minuten dankzij Croux, de Belgische aanvoerder van Roda. Net voor het half uur stond de 0-2 al op het bord. Antwerp reageerde via Bolingi, maar de 2e treffer van Croux legde 1-3-eindstand vast. Afgelopen zaterdag stond Antwerp met FC Utrecht ook al tegenover een Nederlandse tegenstander. Dat duel in Deurne eindigde op 0-0. Vrijdag volgt een treffen met het Franse Lyon. .

18:24

18 uur 24. RWDM te sterk voor Zulte Waregem. Zulte Waregem draait nog niet op volle toeren in de oefencampagne. RWDM smeerde Essevee een 3e nederlaag in 5 oefenduels aan. Tweedeklasser RWDM liep tot 0-2 uit door goals van Ruyssen en Nangis, Dompé gaf Zulte Waregem weer hoop, maar die verdween in de slotfase na de countergoal van Guillaume: 1-3. .