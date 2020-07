11:14

11 uur 14. Pro League vraagt om uitzondering. Als de regels strikt worden toegepast, komen zowel de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge als de promotiefinale tussen Beerschot en OH Leuven op de helling te staan. De Antwerpse gouverneur Cathy Berx en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem overleggen momenteel om de knoop door te hakken. Bij de Pro League vragen ze alvast om, zoals bijvoorbeeld in Engeland met Leicester City (een stad die zwaar getroffen is) een uitzondering toe te staan voor de trainingen en wedstrijden in het (Antwerpse) profvoetbal. "Er is sowieso al een strikte testprocedure voor voetballers en hun entourage en er is zwaar geïnvesteerd in tracing", stipt de Pro League aan. "Er moet een onderscheid zijn met het amateurniveau, want het profvoetbal heeft investeringen gedaan om de competitie te vrijwaren van nieuwe golven." De Pro League engageert zich ook om de supporters op te roepen het voetbal vanuit hun bubbel te volgen. .