LIVEBLOG: Antwerp en Beerschot hebben plan B om te trainen buiten Antwerpen

07:55 07 uur 55. Antwerp en Beerschot hebben plan B klaar. Er is nog geen beslissing gevallen over de bekerfinale (1 augustus) en promotiefinale (2 augustus), maar dat is niet het enige probleem voor Antwerp en Beerschot. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx verbiedt "in principe" groepstrainingen op Antwerps grondgebied. Maar Antwerp en Beerschot hebben een plan B klaar om zich toch klaar te stomen voor komend weekend. Beerschot heeft een optie genomen op het oefencomplex in Tubeke voor deze week. Ook Antwerp zou een alternatief achter de hand hebben voor de groepstrainingen. Het is nog niet duidelijk of Antwerp en Beerschot ook een uitwijkmogelijkheid hebben als de competitie zoals gepland van start gaat op 8 augustus.

29-07-2020 29-07-2020.

21:32 21 uur 32. OHL: "Supporter zondag in je eigen bubbel". Als alles goed gaat, speelt OHL zondag de promotiefinale tegen Beerschot in Leuven. De wedstrijd wordt achter gesloten deuren gespeeld. Het bestuur van de Leuvense club roept zijn fans op om te supporteren in de eigen bubbel en de coronamaatregelen goed na te leven. Er mogen in Leuven ook nergens grote schermen geplaatst worden om zo samenscholingen te voorkomen.

19:20 19 uur 20. Berx bij VTM Nieuws: "In principe wordt er komende vier weken niet gevoetbald in Antwerpen". Antwerp weet nog altijd niet wat wel en niet mag in de aanloop naar de bekerfinale van komende zaterdag in Brussel. Provinciegouverneur Cathy Berx liet bij VTM Nieuws niet het achterste van haar tong zien. "In principe mag er de komende vier weken niet gevoetbald worden op Antwerps grondgebied. Dat wil dus zeggen dat er geen wedstrijden zijn en dat er ook niet kan getraind worden in groep. Meer nieuws hierover volgt morgen." Normaal gezien opent Antwerp de nieuwe competitie tegen AA Gent en speelt KV Mechelen op de tweede speeldag tegen Club Brugge. Die wedstrijden zouden dus al zeker niet gespeeld kunnen worden. Eerder vandaag bevestigde Stad Brussel wel dat de bekerfinale zal gespeeld worden zaterdagavond.

15:55 15 uur 55. Trainingen Antwerp Giants een maand uitgesteld. De Antwerp Giants kunnen voorlopig niet aan hun seizoen beginnen door de nieuwe coronamaatregelen in Antwerpen. De trainingen zijn om te beginnen met een maand uitgesteld aangezien individuele contactsporten verboden zijn. "Hierdoor kunnen de trainingen van Telenet Giants Antwerp niet aanvatten zoals gepland. Onze buitenlandse spelers zullen daarom later naar België reizen. Belgische spelers kunnen ondertussen wel individueel voort trainen", zo klinkt het bij de Giants. "Het openingsweekend van het seizoen 2020-2021 staat nog altijd gepland in het weekend van 3 oktober, maar mogelijk wordt dit verschoven. De toestand verandert iedere week, we moeten wendbaar en flexibel zijn", vervolgt de club. Wat de abonnementen betreft, wachten de Antwerp Giants de maatregelen na augustus af. "Mocht er in het najaar een restrictie zijn op het aantal personen dat indoor sportwedstrijden mag bijwonen, dan krijgen onze abonneehouders sowieso voorrang." "Met je abonnementen zal je dus onze thuiswedstrijden kunnen bijwonen, mogelijks verkopen we geen losse tickets. Daarbij kunnen we social distancing garanderen in de Lotto Arena vanwege haar grote capaciteit. Mocht de competitie ultiem niet doorgaan, maar daar gaan we nu zéker niet van uit, dan worden de abonnementen integraal terugbetaald."

13:12 13 uur 12. "In principe moet je buiten sporten met een mondmasker". In de provincie Antwerpen geldt vanaf morgen een mondmaskerplicht. Gaat u de komende weken buiten sporten? Ook dan moet u een mondmasker dragen. "In principe moet dat op publiek domein", legt gouverneur Cathy Berx uit in Het journaal. "We zullen die regel met gezond verstand handhaven." "Als u op een verlaten landweg aan het fietsen of het joggen bent, zal het waarschijnlijk niet vastgesteld worden", weet Berx ook, "maar laat het duidelijk zijn: op publiek domein of als u de afstand niet kan bewaren, draagt u een mondmasker."

12:38 12 uur 38. Vlaamse sportwereld: "Maak einde aan verwarring". De Vlaamse sportwereld wil zo snel mogelijk duidelijkheid. "De totale verwarring die volgt uit de communicatie van de Veiligheidsraad, maakt de zaken pijnlijk", klinkt het in een mededeling van minster Ben Weyts. "We vragen de Veiligheidsraad uitdrukkelijk om zo spoedig mogelijk de verwarring over contactsporten en andere onduidelijkheden op te heffen, al dan niet via een nieuw Ministerieel Besluit." "In het volle besef dat sportactiviteiten en zeker publieksbijeenkomsten dezer dagen een reëel risico kunnen vormen, menen we dat we onze sportactiviteiten zo veilig mogelijk moeten organiseren. En dus beter zonder publiek." "Alle organisatoren van indoorsportactiviteiten worden opgeroepen om maximaal mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren." De mededeling is ondertekend door de minister, de Vlaamse Sportfederatie (VSF), het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid(ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen (SKA), Sport Vlaanderen en de FitnessOrganisatie.

12:30 12 uur 30. Provinciegouverneur: "In principe geen uitzondering voor profvoetbal". Volgens Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen kan er voorlopig geen uitzondering worden gemaakt op de nieuwe maatregelen voor het profvoetbal. "We zijn het besluit aan het uitschrijven in overleg met Binnenlandse Zaken", zegt ze. "De epidemiologische context geldt voor iedereen." "Nauw contact bij contactsporten houdt een risico in voor de verspreiding van het virus. Bovendien hebben deze voetbalmatchen een grote sociale impact: de kans is groot dat dit aanleiding geeft tot grote euforie of grote treurnis. Alles wat aanleiding kan geven tot een grote bijeenkomst van mensen vermijden we nu best." "We zullen er nog overleg over houden. In principe kan er geen uitzondering worden gemaakt voor het profvoetbal. Ik roep iedereen die beslissingsmacht heeft, om alles te bekijken vanuit het principe van de volksgezondheid." Profclubs wijzen erop dat ze een specifiek protocol volgen, "maar die regels zijn gemaakt in een andere epidemiologische context", zegt Berx. "Over de bekerfinale en de promotiefinale zijn we nog volop in overleg. Daar ga ik nog geen uitspraken over doen."

11:22 11 uur 22. Antwerp wacht af. Ook Antwerp heeft gereageerd op de onzekerheid: "In opvolging van de communicatie door de gouverneur en in afwachting van meer concrete info gaat Antwerp ervan uit dat alle maatregelen ongewijzigd blijven en toegepast blijven worden." Antwerp wijst er net als de Pro League op dat er al heel wat protocollen en testprocedures uitgewerkt. "Antwerp blijft in nauw contact met alle bevoegde instanties en zal informeren zodra dit mogelijk is."

