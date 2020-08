KVM buigt het hoofd voor Metz, KVK voor Deinze, Vd.Borre klopt RWDM met RSCA

13:26

13 uur 26. Essevee verslaat Gent. Zulte Waregem heeft AA Gent verslagen met 2-1. Beide teams eindigden met een man minder. De thuisploeg zag ook doelman Bossut uitvallen. Essevee maakte in het eigen Regenboogstadion een droomstart. Al na een minuut opende Saido Berahino de score. Na een voorzet van Opare profiteerde de Burundese aanvaller van mistasten in de Gentse verdediging. 7 minuten later verdubbelde Jelle Vossen de voorsprong met een trap in de winkelhaak, opnieuw met Opare als aangever. Na een halfuur moest Zulte Waregem met zijn tienen verder. Scheids Van Damme sloot de Tunesiër Bassem Srarfi uit na een reactie op Vadis Odjidja. Diezelfde Odjidja moest op zijn beurt halfweg de tweede periode gaan douchen na een tweede gele kaart. Gent had toen al de aansluitingstreffer gemaakt langs zijn Oekraïense spits Roman Jaremtsjoek, maar dichter kwamen de bezoekers niet. Bij Zulte Waregem viel doelman Sammy Bossut in de tweede helft uit na een botsing met Gentenaar Botaka. Hij werd geraakt aan zijn hoofd. In een tweet heeft Zulte Waregem het over een "zware blessure". .