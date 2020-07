KV Mechelen krijgt ook een optater van Standard in oefenmatch

Een week na de 6-0 tegen Club Brugge heeft KV Mechelen nu ook een 4-0-nederlaag moeten incasseren tegen Standard. In de eerste helft kon KV Mechelen nog standhouden, maar na de rust ging het van kwaad naar erger voor de bezoekers: Amallah, Pavlovic, Shamir en Ntelo zorgden voor de goals. Die laatste had vlak voor het einde nog de 5-0-forfaitcijfers aan de voet, maar zijn vrijschop spatte uiteen op de kruising.

18 uur 22. Oefenzeges voor Charleroi, OH Leuven en Union. Charleroi heeft de Luxemburgers van Fola Esch met 2-1 verslagen, dankzij 2 late goals van Niane. Ex-Charleroi-coach Mazzu boekte zijn eerste zege bij Union: 0-2 op het veld van Eupen, na goals van Undav en Kandouss. OH Leuven ten slotte was Zulte Waregem de baas: Kotysch en Henry scoorden elk in een helft. .