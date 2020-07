Kijk LIVE naar Standard tegen Nice, Anderlecht en Nantes houden het op 0-0

18:19 18 uur 19. KV Oostende buigt voor Union. Na Eupen heeft 1B-club Union ook KV Oostende op de knieën gekregen. Het wiste het openingsdoelpunt van Hjulsager uit met een strafschop en een onrechtstreekse vrij trap. . KV Oostende buigt voor Union Na Eupen heeft 1B-club Union ook KV Oostende op de knieën gekregen. Het wiste het openingsdoelpunt van Hjulsager uit met een strafschop en een onrechtstreekse vrij trap.

18:17 18 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:17 18 uur 17. Zulte Waregem wint ook niet tegen STVV. Zulte Waregem heeft nog niet veel kunnen juichen tijdens de voorbereiding. Na nederlagen tegen onder meer Charleroi, OHL en RWDM ging het ook tegen STVV onderuit. Bruno had nochtans na 3 minuten voor de voorsprong gezorgd, maar STVV sloeg terug dankzij Lee Seung-Wooo, Balongo en Lathouwers. De aansluitingstreffer van Srarfi na een uur kreeg geen vervolg meer: 2-3. . Zulte Waregem wint ook niet tegen STVV Zulte Waregem heeft nog niet veel kunnen juichen tijdens de voorbereiding. Na nederlagen tegen onder meer Charleroi, OHL en RWDM ging het ook tegen STVV onderuit. Bruno had nochtans na 3 minuten voor de voorsprong gezorgd, maar STVV sloeg terug dankzij Lee Seung-Wooo, Balongo en Lathouwers. De aansluitingstreffer van Srarfi na een uur kreeg geen vervolg meer: 2-3.

18:12 18 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:05 18 uur 05. Geen doelpunten in Anderlecht-Nantes. Anderlecht heeft zijn oefenduel tegen Nantes niet met een overwinning kunnen afsluiten. Nochtans hadden de Brusselaars de controle in de eerste helft, maar de voorzetten van Doku en Amuzu naar Dimata kwamen niet toe. Ook Vlap kreeg na een goede combinatie niet de kans om af te werken. Nantes drukte wat meer door in de tweede helft, maar kon ook niet scoren. Met oude bekenden Limbombe (ex-Brugge), Emond (ex-Standard) en Moses Simon en Koulibaly (ex-Gent) stond er nochtans wat vuurkracht op het terrein. Anderlecht oefent op 1 augustus nog tegen Rijsel, de tegenstander van Club Brugge op de "Brugse Metten". . Geen doelpunten in Anderlecht-Nantes Anderlecht heeft zijn oefenduel tegen Nantes niet met een overwinning kunnen afsluiten. Nochtans hadden de Brusselaars de controle in de eerste helft, maar de voorzetten van Doku en Amuzu naar Dimata kwamen niet toe. Ook Vlap kreeg na een goede combinatie niet de kans om af te werken. Nantes drukte wat meer door in de tweede helft, maar kon ook niet scoren. Met oude bekenden Limbombe (ex-Brugge), Emond (ex-Standard) en Moses Simon en Koulibaly (ex-Gent) stond er nochtans wat vuurkracht op het terrein. Anderlecht oefent op 1 augustus nog tegen Rijsel, de tegenstander van Club Brugge op de "Brugse Metten".

18:02 18 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:02 17 uur 02. Cercle Brugge krijgt pijnlijk lesje van Deinze. Deinze is meer dan klaar om in 1B te strijden voor het ticket naar de hoogste klasse. In een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge pakte de nieuwkomer uit met 4-0. Nadat het openingsdoelpunt van Cercle was afgekeurd, sloeg Deinze twee keer toe voor de rust. Ook na de pauze slikte de Vereniging nog twee goals. Coach Paul Clement heeft nog werk voor de competitiestart, maar heeft nog oefenduels tegen Knokke (29 juli) en KV Oostende (1 augustus) om aan zijn elftal te sleutelen. . Cercle Brugge krijgt pijnlijk lesje van Deinze Deinze is meer dan klaar om in 1B te strijden voor het ticket naar de hoogste klasse. In een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge pakte de nieuwkomer uit met 4-0. Nadat het openingsdoelpunt van Cercle was afgekeurd, sloeg Deinze twee keer toe voor de rust. Ook na de pauze slikte de Vereniging nog twee goals. Coach Paul Clement heeft nog werk voor de competitiestart, maar heeft nog oefenduels tegen Knokke (29 juli) en KV Oostende (1 augustus) om aan zijn elftal te sleutelen.

16:58 16 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:54 14 uur 54. Cyriel Dessers treft weer raak in Genkse zege tegen AZ. Racing Genk heeft vanmiddag zijn zomerstage afgesloten met een overwinning tegen het Nederlandse AZ. 0-1 werd het na een strafschopgoal van Cyriel Dessers in de 19e minuut. De nieuwe Genkse aanwinst scoorde eerder deze maand trouwens ook al in de oefenwedstrijden van Genk tegen Excelsior en FC Utrecht. . Cyriel Dessers treft weer raak in Genkse zege tegen AZ Racing Genk heeft vanmiddag zijn zomerstage afgesloten met een overwinning tegen het Nederlandse AZ. 0-1 werd het na een strafschopgoal van Cyriel Dessers in de 19e minuut. De nieuwe Genkse aanwinst scoorde eerder deze maand trouwens ook al in de oefenwedstrijden van Genk tegen Excelsior en FC Utrecht.