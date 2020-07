Jeugdig KVM en Seraing komen in oefenpot niet tot scoren

12:56

12 uur 56. Een jong KVM is bij Seraing niet verder gekomen dan een brilscore. Seraing en een jong KV Mechelen hebben elkaar vanochtend in een oefenwedstrijd in evenwicht gehouden. De partij op Luikse bodem eindigde op 0-0. Mechelen heeft een drukke zaterdag voor de boeg, want Malinwa speelt om 19u nog een tweede oefenpartij, bij OHL. Om die reden begon KVM in Seraing, dat volgend seizoen in de Proximus League uitkomt, met een jong elftal aan de partij. Opstelling KVM: Bouzian, Van Cleemput, Van Damme (67' Boudry), De Bie, Coveliers, Van Hoorenbeeck, Dailly (77' Kotsopoulos), Dassy, Lemoine, Vanlerberghe, Atteri (45' Quadflieg) .