Eindelijk duidelijkheid? "Naar verluidt consensus over 18 ploegen in 1A en 7 in 1B"

14:32 14 uur 32. Eindelijk duidelijkheid? Naar verluidt is er nu een consensus over 18 ploegen in 1A en 7 ploegen in 1B. Dat wil dus zeggen dat OHL, Beerschot en Waasland-Beveren volgend seizoen alledrie in de Jupiler Pro League spelen en dat er in de Proximus League elke week één ploeg bye is. De volgende vraag is nu: moeten er play-offs gespeeld worden of niet?

14:03 14 uur 03. Nog geen beslissing. Na een eerste stemming is er nog geen oplossing uit de bus gevallen: 19 stemmen voor 17 ploegen in 1A, 28 stemmen voor 18 ploegen in 1A. Geen enkele optie had de benodigde tweederdemeerderheid, dus de discussie kan opnieuw beginnen.

13:50 13 uur 50. Lunchpauze is afgelopen: stemmen maar! Na een korte lunchpauze is de Algemene Vergadering van de Pro League hernomen. Het eerste punt op de agenda: stemmen over 17 of 18 ploegen in 1A volgend seizoen.

12:45 12 uur 45. Straks stemming over 17 of 18 ploegen. De Pro League moet nu beslissen of er volgend seizoen 17 of 18 ploegen in 1A spelen. Een competitieformat met 17 ploegen lijkt moeilijk, want volgens het competitiereglement moeten alle wedstrijden van de laatste speeldag op hetzelfde moment worden gespeeld. Er volgt een stemming na de lunchpauze.

12:26 12 uur 26. De promotiefinale tussen OHL en Beerschot wordt zondag hoe dan ook gespeeld. Dat moet juridische discussies vermijden na de beslissingen van de Pro League. . De promotiefinale tussen OHL en Beerschot wordt zondag hoe dan ook gespeeld. Dat moet juridische discussies vermijden na de beslissingen van de Pro League.

12:21 12 uur 21. Format met 16 ploegen lijkt van tafel. De Pro League is geplooid en gooit een competitie met 16 ploegen in de prullenmand. Waasland-Beveren mag dus zo goed als zeker dromen van nog een seizoen in 1A. De Algemene Vergadering moet nu nog de knoop doorhakken tussen een format met 17 of 18 ploegen. Een competitieformat met oneven ploegen lijkt onwaarschijnlijk, dus ook Beerschot en OHL mogen stilaan in de handen wrijven.

12:14 12 uur 14. Eddy Cordier, CEO van Zulte Waregem.

11:54 Michel Louwagie komt aan op de Algemene Vergadering. 11 uur 54. Michel Louwagie komt aan op de Algemene Vergadering Gaat AA Gent voor 16 of 18 ploegen?

11:51 11 uur 51. CEO Union: "Als we onze ego's aan de kant zetten...". Philippe Bormans, CEO van Union, hoopt vandaag nog een oplossing te vinden. "Het is niet wit of zwart, het is een heel moeilijke materie,waarbij er voordelen, zowel plus- als minpunten, zijn voor iedere partij", zegt hij. "Nogmaals, als we vandaag onze ego's aan de kant zetten, als we ons gezond verstand laten zegevieren en als alle partijen bereid zijn om wat water bij de wijn te doen, dan zou het misschien toch mogelijk zijn om er alsnog uit te komen onder de clubs. En niet opnieuw richting procesvoering te gaan."

11:24 11 uur 24. Het lijkt me onmogelijk om na de Algemene Vergadering al te zeggen: "Dit is de beslissing en we kiezen voor dit format" . Peter Vandenbempt.

11:17 11 uur 17. Wat met de positie van voorzitter Peter Croonen? Het hele juridische gedoe zorgt ervoor dat sommige posities wel eens in vraag worden gesteld. Zo is er bijvoorbeeld voorzitter van de Pro League, Peter Croonen.

"Het is niet aan mij om posities in vraag te stellen", zegt Peter Vandenbempt in onze Facebook Live. "Maar op het einde van de rit moeten toch de mensen die de Pro League in deze tijden van chaos hebben geleid, zich afvragen of ze nog gekwalificeerd zijn om dat in de toekomst nog te doen."

"Ik weet dat daar bij veel clubs, off the record, veel vragen rond worden gesteld. Over Peter Croonen als voorzitter, maar zeker ook over Pierre François als CEO. Die lag al langer onder vuur."

"Maar dat is voor daarna. Nadat het stof is gaan liggen, maar er moet nu in eerste instantie zo snel mogelijk een oplossing gevonden worden."



11:14 11 uur 14. Het wordt een snikhete en lange dag. Ik vermoed dat het wel een tijdje zal duren tijdens de Algemene Vergadering. Ik heb gezien dat ze lunch hebben besteld. Niet voor de journalisten, maar voor de mensen van de Pro league. Peter Vandenbempt