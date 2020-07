Dessers helpt Genk aan zege tegen AZ, kijk live naar Anderlecht-Nantes

14:54 14 uur 54. Cyriel Dessers treft weer raak in Genkse zege tegen AZ. Racing Genk heeft vanmiddag zijn zomerstage afgesloten met een overwinning tegen het Nederlandse AZ. 0-1 werd het na een strafschopgoal van Cyriel Dessers in de 19e minuut. De nieuwe Genkse aanwinst scoorde eerder deze maand trouwens ook al in de oefenwedstrijden van Genk tegen Excelsior en FC Utrecht. . Cyriel Dessers treft weer raak in Genkse zege tegen AZ Racing Genk heeft vanmiddag zijn zomerstage afgesloten met een overwinning tegen het Nederlandse AZ. 0-1 werd het na een strafschopgoal van Cyriel Dessers in de 19e minuut. De nieuwe Genkse aanwinst scoorde eerder deze maand trouwens ook al in de oefenwedstrijden van Genk tegen Excelsior en FC Utrecht.

13:39 Dessers trapt Genk vanop de stip op voorsprong. 13 uur 39.

12:56 12 uur 56. Een jong KVM is bij Seraing niet verder gekomen dan een brilscore. Seraing en een jong KV Mechelen hebben elkaar vanochtend in een oefenwedstrijd in evenwicht gehouden. De partij op Luikse bodem eindigde op 0-0. Mechelen heeft een drukke zaterdag voor de boeg, want Malinwa speelt om 19u nog een tweede oefenpartij, bij OHL. Om die reden begon KVM in Seraing, dat volgend seizoen in de Proximus League uitkomt, met een jong elftal aan de partij.



Opstelling KVM: Bouzian, Van Cleemput, Van Damme (67' Boudry), De Bie, Coveliers, Van Hoorenbeeck, Dailly (77' Kotsopoulos), Dassy, Lemoine, Vanlerberghe, Atteri (45' Quadflieg)

18:23 18 uur 23. Charleroi opnieuw onderuit in Frankrijk. Na de 4-0 tegen Saint-Etienne heeft Charleroi nu met 3-0 van Metz verloren. De twee ploegen speelden een normale wedstrijd, gevolgd door een derde periode van 30 minuten. Het was meteen ook de laatste wedstrijd van de oefencampagne voor de nummer 3 van vorig seizoen. Op 8 augustus opent Charleroi de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League op het veld van Club Brugge.

18:14 18 uur 14. Lyon net een maatje te groot voor Antwerp. Antwerp heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor de bekerfinale van volgende week zaterdag verloren. Olympique Lyon was op de Bosuil net een maatje te groot: 2-3. Vooral in de tweede helft voetbalde Antwerp goed mee. Nadat het op een 0-3-achterstand was gekomen na een klasseflits van Depay, maakten Hongla en Buta er nog 2-3 van.

18:06 Ivan Leko zoals we hem kennen: druk coachend langs de zijlijn. 18 uur 06.

13:52 13 uur 52. 3 coronagevallen bij Nantes, maar oefenmatch tegen Anderlecht gaat door. Marcus Coco, speler bij FC Nantes, heeft positief getest op het coronavirus. Ook een staflid en medewerker zijn besmet. De oefenpartij van zaterdag tegen RSC Anderlecht gaat evenwel als gepland door. Het drietal vertoont geen symptomen, preciseert Nantes. De Franse formatie laat weten de situatie van nabij op te volgen. Zaterdag speelt Nantes vriendschappelijk tegen Anderlecht. De 2 wedstrijden, om 15u (2x45 minuten) en 17u (2x30 minuten), blijven behouden. "Alleen de negatief geteste spelers maken de verplaatsing", klinkt het bij Nantes, dat op 1 augustus ook Charleroi in de ogen kijkt.

