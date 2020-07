Antwerp sluit oefencampagne af met verdienstelijke nederlaag tegen Lyon

Het was meteen ook de laatste wedstrijd van de oefencampagne voor de nummer 3 van vorig seizoen. Op 8 augustus opent Charleroi de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League op het veld van Club Brugge.

18 uur 23. Charleroi opnieuw onderuit in Frankrijk. Na de 4-0 tegen Saint-Etienne heeft Charleroi nu met 3-0 van Metz verloren. De twee ploegen speelden een normale wedstrijd, gevolgd door een derde periode van 30 minuten. Het was meteen ook de laatste wedstrijd van de oefencampagne voor de nummer 3 van vorig seizoen. Op 8 augustus opent Charleroi de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League op het veld van Club Brugge. .

18:14

18 uur 14. Lyon net een maatje te groot voor Antwerp. Antwerp heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor de bekerfinale van volgende week zaterdag verloren. Olympique Lyon was op de Bosuil net een maatje te groot: 2-3. Vooral in de tweede helft voetbalde Antwerp goed mee. Nadat het op een 0-3-achterstand was gekomen na een klasseflits van Depay, maakten Hongla en Buta er nog 2-3 van. .