Anderlecht moet hoofd buigen voor Rijsel, Standard klopt Reims nipt

17 uur 56. Genk verliest herkansing tegen Lens. Genk heeft ook zijn tweede oefenduel tegen Lens niet kunnen afsluiten met een overwinning. Na het 1-1-gelijkspel in de voormiddag volgde een 2-3-nederlaag in de herkansing. Benjamin Nygren had nochtans snel de score geopend voor Genk, maar na 25 minuten stond al een 1-3-achterstand op het scorebord. De aansluitingstreffer van Odey kwam te laat om de zaak nog op te schudden. .

17 uur 08. Geen tweede zege op rij voor Anderlecht. Na een opwarmertje van de B-ploeg tegen RWDM (2-1) volgde vanmiddag het echte werk voor Anderlecht tegen Rijsel. Maar een tweede overwinning van de dag zat er niet in. Luiz Araujo sloeg na de rust twee keer toe in 4 minuten tijd voor de Franse eersteklasser. .

17 uur 04. Carcela helpt Standard voorbij Reims. Standard heeft zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een nipte zege tegen Stade de Reims. Met Thomas Foket (ex-AA Gent) en Wout Faes (ex-KV Oostende) keerden twee bekende namen terug naar België, maar hun ervaring kon Reims niet helpen. Mehdi Carcela had een uurtje nodig om met een fraaie trap de oefenzege in de wacht te slepen: 1-0. .

16 uur 28. KV Oostende zet Cercle Brugge opzij. KV Oostende heeft zaterdagnamiddag in een vriendschappelijk duel Cercle Brugge verslagen met 3-1. Kevin Vandendriessche opende kort voor de rust de score in de Diaz Arena, zoals het stadion van de kustploeg voortaan heet. De Franse middenvelder van KVO tikte na een hoekschop de 1-0 voorbij de bezoekende doelman Warleson. De tweede helft was amper vier minuten oud toen François Marquet met een knap schot de voorsprong van de thuisploeg verdubbelde. Nog voor het uur maakte de Senegalees Makhtar Gueye er, met de hulp van het doelhout, 3-0 van. Ook Cercle Brugge kwam op het scorebord. De Congolees Guy Mbenza tekende in de 63e minuut voor de 3-1, meteen ook de eindstand .