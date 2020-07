15:46

15 uur 46. Oefenprogramma Anderlecht. Anderlecht heeft het programma van zijn oefenmatchen in juli bekendgemaakt. Charleroi is zaterdag de eerste tegenstander. Net als tegen STVV is die match achter gesloten deuren. - 4 juli: Anderlecht-Charleroi (Neerpede) - 11 juli: Anderlecht-STVV (Neerpede) - 18 juli: Saint-Etienne-Anderlecht - 24 of 25 juli: Anderlecht-Lyon (Neerpede of Tubeke) - 1 augustus: Anderlecht-Rijsel (Neerpede of Tubeke) .