13:33 13 uur 33. Gent wint dankzij jonkies. Seraing, dat dit seizoen in de Proximus League uitkomt, kwam op slag van rust voor via Georges Mikautadze. Gent probeerde tegen te stoten en Mbayo zorgde 2 keer voor paniek bij Seraing. Maar scoren lukte niet. Nadat een rist jongeren het veld mochten opdraven, kwamen de doelpunten er dan toch. Eerst mikte de 17-jarige Samy Mahour de gelijkmaker binnen. Even later maakte Mathéo Parmentier (ook 17 jaar jong) de winning goal. Zondag begint Gent aan het seizoen in Sint-Truiden. . Gent wint dankzij jonkies Seraing, dat dit seizoen in de Proximus League uitkomt, kwam op slag van rust voor via Georges Mikautadze. Gent probeerde tegen te stoten en Mbayo zorgde 2 keer voor paniek bij Seraing. Maar scoren lukte niet.

13:03 13 uur 03. Moeskroen verschalkt Rijsel. Moeskroen heeft een geslaagde generale repetitie achter de rug bij Rijsel. De Henegouwers wonnen met 0-1 na een vroege treffer van Beni Badibanga. Moeskroen opent zijn seizoen in 1A zaterdag op het veld van Antwerp, maar wegens de verstrengde coronamaatregelen in de provincie Antwerpen is het nog altijd niet duidelijk of de partij kan plaatsvinden. . Moeskroen verschalkt Rijsel Moeskroen heeft een geslaagde generale repetitie achter de rug bij Rijsel. De Henegouwers wonnen met 0-1 na een vroege treffer van Beni Badibanga.



Moeskroen opent zijn seizoen in 1A zaterdag op het veld van Antwerp, maar wegens de verstrengde coronamaatregelen in de provincie Antwerpen is het nog altijd niet duidelijk of de partij kan plaatsvinden.



17:07 17 uur 07. Krmencik geeft visitekaartje af tegen Pétange. Club Brugge heeft zijn laatste oefenmatch voor de start van de competitie met 3-0 gewonnen tegen Pétange, een club uit Luxemburg. Het was voor Philippe Clement de ideale kans om de spelers die in de bekerfinale niet in actie kwamen nog wat speelminuten te geven. Krmencik viel alvast op, hij nam alle doelpunten voor zijn rekening. . Krmencik geeft visitekaartje af tegen Pétange Club Brugge heeft zijn laatste oefenmatch voor de start van de competitie met 3-0 gewonnen tegen Pétange, een club uit Luxemburg. Het was voor Philippe Clement de ideale kans om de spelers die in de bekerfinale niet in actie kwamen nog wat speelminuten te geven. Krmencik viel alvast op, hij nam alle doelpunten voor zijn rekening.

17:07 Krmencik in actie tegen Pétange. 17 uur 07. Krmencik in actie tegen Pétange

18:41 18 uur 41. Charleroi speelt gelijk tegen Ajaccio. Charleroi heeft een gelijkspel uit de brand gesleept tegen Ajaccio. Een owngoal werd snel uitgewist door Mamadou Fall, in de tweede helft kon Morioka ook nog een strafschop van de tabellen vegen: 2-2. . Charleroi speelt gelijk tegen Ajaccio Charleroi heeft een gelijkspel uit de brand gesleept tegen Ajaccio. Een owngoal werd snel uitgewist door Mamadou Fall, in de tweede helft kon Morioka ook nog een strafschop van de tabellen vegen: 2-2.