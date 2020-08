Willian verlaat Chelsea na 7 seizoenen: "Veel mooie herinneringen"

16:37

16 uur 37. Willian weg bij Chelsea. De Braziliaan Willian heeft zijn laatste match in het shirt van Chelsea gespeeld. Zijn contract liep na dit seizoen af en in een open brief aan de fans maakt hij zijn afscheid nu officieel. "Het zijn 7 fantastische jaren geweest", schreef hij. "In 2013 wist ik dat ik hier wilde spelen en het bleek de juiste beslissing te zijn. Ik heb hier heel veel mooie herinneringen en ook sommige trieste herinneringen." De 32-jarige Willian speelde 339 wedstrijden voor de Londense club. Hij won er onder andere twee keer de titel en de Europa League. "Ik vertrek met opgeheven hoofd. Ik weet dat ik hier prijzen gewonnen heb en dat ik altijd mijn uiterste best heb gedaan voor deze club." .