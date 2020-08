Transfernieuws: Pedro volgt voorbeeld van Willian en verlaat Chelsea

23:22

23 uur 22. Pedro volgt het voorbeeld van Willian. Niet alleen de Braziliaan Willian heeft zijn vertrek bij Chelsea aangekondigd, ook Pedro bevestigde dat hij de club verlaat. De Spaanse winger is einde contract in Londen. "Het was een plezier en een eer. Bedankt en veel succes in de toekomst." De 33-jarige Pedro speelde vijf seizoenen voor Chelsea, dat hem overnam van Barcelona. Hij won met de Engelsen de titel, de FA Cup en de Europa League. De Spanjaard wordt al langer gelinkt aan AS Roma. .