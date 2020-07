Transfernieuws: Globetrotter Vagner Love (36) trekt naar Kazachstan

14:05 14 uur 05. Globetrotter Vagner Love (36) gaat in Kazachstan voetballen. Braziliaans aanvaller Vagner Love zal voortaan doelpunten maken voor tweevoudig Kazachs kampioen Kairat. "Ik hoop dat alle administratie en medische tests snel verlopen, zodat ik kan beginnen te trainen", zei Love, die overkomt van de Braziliaanse club Corinthians. Met Love in de rangen hoopt Kairat de hegemonie van Astana, dat de competitie al zes keer op rij won, te doorbreken. Love, vaak herkenbaar door zijn kleurrijke vlechten, heeft al wat landen op de teller staan. Zo voetbalde hij al in Franse, Russische, Chinese, Turkse en Braziliaanse loondienst. In totaal vond hij al bijna 300 keer de weg naar de netten. In zijn periode bij CSKA Moskou won hij maar liefst 14 trofeeën, met de UEFA Cup in 2005 als hoogtepunt. . Globetrotter Vagner Love (36) gaat in Kazachstan voetballen Braziliaans aanvaller Vagner Love zal voortaan doelpunten maken voor tweevoudig Kazachs kampioen Kairat. "Ik hoop dat alle administratie en medische tests snel verlopen, zodat ik kan beginnen te trainen", zei Love, die overkomt van de Braziliaanse club Corinthians. Met Love in de rangen hoopt Kairat de hegemonie van Astana, dat de competitie al zes keer op rij won, te doorbreken. Love, vaak herkenbaar door zijn kleurrijke vlechten, heeft al wat landen op de teller staan. Zo voetbalde hij al in Franse, Russische, Chinese, Turkse en Braziliaanse loondienst. In totaal vond hij al bijna 300 keer de weg naar de netten. In zijn periode bij CSKA Moskou won hij maar liefst 14 trofeeën, met de UEFA Cup in 2005 als hoogtepunt.

06-07-2020 06-07-2020.

11:47 11 uur 47. Bayern haalt "een van de grootste talenten in Europa". Bayern München heeft de 18-jarige Fransman Tanguy Nianzou Kouassi aangetrokken. De jeugdinternational komt transfervrij over van PSG en ondertekende bij de Duitse kampioen een contract tot 30 juni 2024. Kouassi is een centrale verdediger die op meerdere posities inzetbaar is. Afgelopen seizoen kwam hij 13 keer in actie voor PSG, waaronder als basisspeler in het Champions League-duel tegen Galatasaray. "We zijn heel blij dat we Tanguy Nianzou Kouassi naar FC Bayern kunnen halen", zegt sportief directeur Hasan Salihamidzic. "In onze ogen is hij een van de grootste talenten in Europa. Zijn beste positie is centrale verdediger, maar hij kan op verschillende posities uit de voeten. Wij zijn zeker dat hij een grote carrière zal maken en een absolute versterking is."

Afgelopen seizoen kwam hij 13 keer in actie voor PSG, waaronder als basisspeler in het Champions League-duel tegen Galatasaray. "We zijn heel blij dat we Tanguy Nianzou Kouassi naar FC Bayern kunnen halen", zegt sportief directeur Hasan Salihamidzic. "In onze ogen is hij een van de grootste talenten in Europa. Zijn beste positie is centrale verdediger, maar hij kan op verschillende posities uit de voeten. Wij zijn zeker dat hij een grote carrière zal maken en een absolute versterking is."

09:32 09 uur 32. Mchitarjan blijft tot de zomer van 2021 . Arsenal en AS Roma hebben een nieuw huurcontract afgesloten: Mchitarjan blijft tot medio 2021 in Italië voetballen. AS Roma huurt de Armerniër sinds september en is erg tevreden. De middenvelder kwam al 19 keer in actie voor de club en scoorde daarin 6 keer.

01-07-2020 01-07-2020.

13:50 13 uur 50. Alexander Nübel moet opvolger Neuer worden. Doelman Alexander Nübel heeft zijn overstap van Schalke 04 naar Bayern München afgerond. De 23-jarige Duitser slaagde voor zijn medische testen en ondertekent een contract voor 5 seizoenen. Op lange termijn moet hij de opvolger worden van clubicoon Manuel Neuer, die nog tot 2021 onder contract staat. In 2011 kwam Neuer eveneens over van Schalke 04.



30-06-2020 30-06-2020.

15:24 15 uur 24. Solskjaer: "Geen akkoord met Gomes om te blijven". Manchester United staat op het punt om Angel Gomes kwijt te spelen aan Chelsea. het contract van de 19-jarige talentvolle middenvelder loopt morgen af en hij heeft nog altijd geen contractverlenging aanvaard. "Ik heb geen nieuws gekregen, dus het ziet er niet naar uit dat dat Gomes zal blijven", zei Ole Gunnar Solksjaer, de coach van Manchester United. "Het lijkt erop dat er geen akkoord is bereikt en dat hij dus zal weggaan."

"Ik heb geen nieuws gekregen, dus het ziet er niet naar uit dat dat Gomes zal blijven", zei Ole Gunnar Solksjaer, de coach van Manchester United. "Het lijkt erop dat er geen akkoord is bereikt en dat hij dus zal weggaan."





15:22 15 uur 22. Muratore ruilt Juventus voor Atalanta. De Italiaanse middenvelder Simone Muratore stapt van kampioen Juventus over naar Atalanta. Met de overgang is een transfersom van 7 miljoen euro gemoeid. De 22-jarige Muratore kreeg dit seizoen weinig speelkansen van Juve-coach Sarri. Hij was vooral bij de U23 aan de slag en mocht slechts twee keer invallen bij de A-ploeg. Atalanta, de ploeg van Timothy Castagne, omschrijft Muratore als "een heel flexibele en tactisch intelligente middenvelder, met een sterke fysiek en een goed overzicht".

29-06-2020 29-06-2020.