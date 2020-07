Transfernieuws: Bayern haalt "een van de grootste talenten in Europa" bij PSG

11:47

11 uur 47. Bayern haalt "een van de grootste talenten in Europa". Bayern München heeft de 18-jarige Fransman Tanguy Nianzou Kouassi aangetrokken. De jeugdinternational komt transfervrij over van PSG en ondertekende bij de Duitse kampioen een contract tot 30 juni 2024. Kouassi is een centrale verdediger die op meerdere posities inzetbaar is. Afgelopen seizoen kwam hij 13 keer in actie voor PSG, waaronder als basisspeler in het Champions League-duel tegen Galatasaray. "We zijn heel blij dat we Tanguy Nianzou Kouassi naar FC Bayern kunnen halen", zegt sportief directeur Hasan Salihamidzic. "In onze ogen is hij een van de grootste talenten in Europa. Zijn beste positie is centrale verdediger, maar hij kan op verschillende posities uit de voeten. Wij zijn zeker dat hij een grote carrière zal maken en een absolute versterking is." .