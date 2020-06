Transferblog: Doelman Alexander Nübel tekent voor 5 jaar bij Bayern

Doelman Alexander Nübel heeft zijn overstap van Schalke 04 naar Bayern München afgerond. De 23-jarige Duitser slaagde voor zijn medische testen en ondertekent een contract voor 5 seizoenen. Op lange termijn moet hij de opvolger worden van clubicoon Manuel Neuer, die nog tot 2021 onder contract staat. In 2011 kwam Neuer eveneens over van Schalke 04.

13 uur 50. Alexander Nübel moet opvolger Neuer worden. Doelman Alexander Nübel heeft zijn overstap van Schalke 04 naar Bayern München afgerond. De 23-jarige Duitser slaagde voor zijn medische testen en ondertekent een contract voor 5 seizoenen. Op lange termijn moet hij de opvolger worden van clubicoon Manuel Neuer, die nog tot 2021 onder contract staat. In 2011 kwam Neuer eveneens over van Schalke 04. .

15 uur 22. Muratore ruilt Juventus voor Atalanta. De Italiaanse middenvelder Simone Muratore stapt van kampioen Juventus over naar Atalanta. Met de overgang is een transfersom van 7 miljoen euro gemoeid. De 22-jarige Muratore kreeg dit seizoen weinig speelkansen van Juve-coach Sarri. Hij was vooral bij de U23 aan de slag en mocht slechts twee keer invallen bij de A-ploeg. Atalanta, de ploeg van Timothy Castagne, omschrijft Muratore als "een heel flexibele en tactisch intelligente middenvelder, met een sterke fysiek en een goed overzicht". .

12 uur 11. Nauwelijks gespeeld, toch een contractverlenging. Leipzig-speler Kevin Kampl heeft het gros van het seizoen in de lappenmand gelegen, maar de 29-jarige middenvelder mag wel blijven. De club heeft zijn contract opengebroken tot de zomer van 2023. Kampl kwam dit seizoen nauwelijks aan spelen toe wegens een zware enkelblessure. Dankzij de coronapauze komt hij toch nog enkele matchen in actie. .

15 uur 46. Nice strikt ervaren Franse middenvelder. Morgan Schneiderlin keert na 12 seizoenen in Engeland terug naar Frankrijk. De 30-jarige middenvelder heeft een akkoord met de Franse eersteklasser Nice. Schneiderlin, een 15-voudig Franse international en met Les Bleus aanwezig op het WK van 2014 en het EK van 2016, was de voorbije 3,5 seizoenen speler van Everton. Die club verlaat hij per direct en hij zal tot de opening van de transfermarkt al meetrainen bij zijn nieuwe club. Schneiderlin, die dit seizoen 18 keer in actie kwam voor Everton, speelde in Engeland ook voor Southampton en Manchester United. Hij heeft meer dan 200 Premier League-wedstrijden op de teller. .