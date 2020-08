Tottenham haalt transfervrije Joe Hart op bij Burnley

14:38 14 uur 38. Joe Hart trekt naar Tottenham. Joe Hart zet zijn carrière voort bij Tottenham. De 33-jarige doelman komt transfervrij over van Burnley, waar hij het voorbij seizoen slechts 3 keer in actie kwam. Hart, die bij Tottenham samen met Paulo Gazzaniga in de schaduw van Hugo Lloris zal moeten acteren, heeft in Londen een contract voor 2 seizoenen ondertekend. Hart, 75-voudig Engels international, was jarenlang de nummer 1 bij Manchester City, maar viel uit de gratie na de komst van trainer Josep Guardiola in 2016. Sindsdien verdedigde hij de kleuren van Torino, West Ham en Burnley. . Joe Hart trekt naar Tottenham Joe Hart zet zijn carrière voort bij Tottenham. De 33-jarige doelman komt transfervrij over van Burnley, waar hij het voorbij seizoen slechts 3 keer in actie kwam. Hart, die bij Tottenham samen met Paulo Gazzaniga in de schaduw van Hugo Lloris zal moeten acteren, heeft in Londen een contract voor 2 seizoenen ondertekend.

Hart, 75-voudig Engels international, was jarenlang de nummer 1 bij Manchester City, maar viel uit de gratie na de komst van trainer Josep Guardiola in 2016. Sindsdien verdedigde hij de kleuren van Torino, West Ham en Burnley.

14:37 14 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:37 14 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18-08-2020 18-08-2020.

23:21 David Silva gaat weer voetballen in La Liga. De 34-jarige Spanjaard verlaat na 10 seizoenen Manchester City, maar leek op weg naar Lazio. De Italianen vissen achter het net, want Sociedad kon de transfervrije Silva strikken. De nummer 6 in La Liga nam eerder afscheid van Real-huurling Martin Odegaard. . 23 uur 21. David Silva gaat weer voetballen in La Liga. De 34-jarige Spanjaard verlaat na 10 seizoenen Manchester City, maar leek op weg naar Lazio. De Italianen vissen achter het net, want Sociedad kon de transfervrije Silva strikken. De nummer 6 in La Liga nam eerder afscheid van Real-huurling Martin Odegaard. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17-08-2020 17-08-2020.

13:31 13 uur 31. Willian in de voetsporen van landgenoot Luiz. Na eerder onder meer Petr Cech en David Luiz maakt ook Willian de overstap van Chelsea naar Arsenal. De 32-jarige Braziliaan speelde al sinds 2013 voor Chelsea, waar zijn contract dit seizoen afliep. "Dankzij Willian hebben we veel opties in de aanval", zegt trainer Mikel Arteta. "Hij heeft heel wat ervaring op het hoogste niveau, maar brandt anderzijds nog van ambitie. Ik ben erg onder de indruk van hem geraakt in onze gesprekken." . Willian in de voetsporen van landgenoot Luiz Na eerder onder meer Petr Cech en David Luiz maakt ook Willian de overstap van Chelsea naar Arsenal. De 32-jarige Braziliaan speelde al sinds 2013 voor Chelsea, waar zijn contract dit seizoen afliep.

"Dankzij Willian hebben we veel opties in de aanval", zegt trainer Mikel Arteta. "Hij heeft heel wat ervaring op het hoogste niveau, maar brandt anderzijds nog van ambitie. Ik ben erg onder de indruk van hem geraakt in onze gesprekken."

13:27 13 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14-08-2020 14-08-2020.