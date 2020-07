Rijsel hoest 8 miljoen euro op voor jong talent Ajax, einde carrière Höwedes

14:10 14 uur 10. Voormalig wereldkampioen Benedikt Höwedes beëindigt zijn voetbalcarrière. Voormalig Duits international Benedikt Höwedes heeft in de Duitse krant Der Spiegel zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 32-jarige verdediger gaf aan dat "familiale redenen" de doorslag gaven in zijn beslissing. "Tijdens de voorbije vakantie gaf het me veel vreugde mijn zoon van dichtbij te zien opgroeien. Het voetbal is op dat moment volstrekt onbelangrijk voor mij", legde Höwedes, die enkele aanbiedingen van clubs naast zich neerlegde, uit. Höwedes was jarenlang kapitein van Schalke 04, de club waar hij tussen 2001 en 2018 onder contract lag. Tijdens zijn laatste seizoen leenden de Königsblauen hem uit aan Juventus. De voorbije twee seizoenen kwam hij uit voor Lokomotiv Moskou. Enkele weken geleden werd zijn contract bij de Russische club vroegtijdig ontbonden. Het hoogtepunt van zijn carrière beleefde Höwedes in de zomer van 2014 in Brazilië. De verdediger speelde in alle zeven de wedstrijden van de Mannschaft richting wereldtitel als linksachter. Vijf jaar eerder werd hij met de Duitse beloften ook al Europees kampioen. . Voormalig wereldkampioen Benedikt Höwedes beëindigt zijn voetbalcarrière Voormalig Duits international Benedikt Höwedes heeft in de Duitse krant Der Spiegel zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 32-jarige verdediger gaf aan dat "familiale redenen" de doorslag gaven in zijn beslissing.

"Tijdens de voorbije vakantie gaf het me veel vreugde mijn zoon van dichtbij te zien opgroeien. Het voetbal is op dat moment volstrekt onbelangrijk voor mij", legde Höwedes, die enkele aanbiedingen van clubs naast zich neerlegde, uit.

Höwedes was jarenlang kapitein van Schalke 04, de club waar hij tussen 2001 en 2018 onder contract lag. Tijdens zijn laatste seizoen leenden de Königsblauen hem uit aan Juventus. De voorbije twee seizoenen kwam hij uit voor Lokomotiv Moskou. Enkele weken geleden werd zijn contract bij de Russische club vroegtijdig ontbonden.

Het hoogtepunt van zijn carrière beleefde Höwedes in de zomer van 2014 in Brazilië. De verdediger speelde in alle zeven de wedstrijden van de Mannschaft richting wereldtitel als linksachter. Vijf jaar eerder werd hij met de Duitse beloften ook al Europees kampioen.



12:44 12 uur 44. Rijsel legt miljoenen op tafel voor jong talent van Ajax. De Nederlander Sven Botman (20) verhuist van Ajax naar het Franse Rijsel. De nummer 4 uit de Ligue 1 heeft 8 miljoen euro veil voor de centrale verdediger. Botman is een jeugdproduct van Ajax, maar speelde er nooit in het eerste elftal. Vorig seizoen werd hij door de Amsterdammers uitgeleend aan Heerenveen. Bij de Friezen was hij een vaste waarde achterin. Botman ondertekende bij le LOSC een contract voor 5 seizoenen.



31-07-2020 31-07-2020.

22:49 22 uur 49. Veltman naar Brighton. Na bijna 2 decennia Ajax heeft Joël Veltman besloten andere lucht op te snuiven. De Nederlandse verdediger tekende een contract voor 3 jaar bij Brighton, de club van Leandro Trossard. De 22-voudige Nederlands international is na Adam Lallana de tweede zomeraankoop voor de Premier League-club.

29-07-2020 29-07-2020.

11:07 11 uur 07. Belgische jeugdinternational Sidibe van PSV naar FC Emmen. De 19-jarige Sekou Sidibe kiest na zijn aflopend contract bij (Jong) PSV voor FC Emmen, een club uit de Nederlandse Eredivisie. De Belgische vleugelspeler met Ivoriaanse roots was transfervrij en tekent nu voor twee seizoenen met optie op een derde bij Emmen.

"Ik had de mogelijkheid om bij Jong PSV in tweede klasse te blijven, maar ik wil mezelf graag laten zien op het hoogste niveau", reageert Sidibe.

Sidibe speelde in de jeugd bij Beerschot voor hij in 2011 naar Eindhoven trok. Daar sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van PSV. Afgelopen seizoen scoorde hij in 24 duels zes keer.

28-07-2020 28-07-2020.

21:57 21 uur 57. Lallana tekent bij Brighton. Na Lovren heeft Liverpool vandaag ook afscheid genomen van Adam Lallana. Hij was einde contract en tekent nu voor drie jaar bij Brighton & Hove Albion, de club van Rode Duivel Leandro Trossard.

De 32-jarige middenvelder speelde zes seizoenen voor de nieuwe landskampioen, maar hij kwam niet meer voor in de plannen van trainer Klopp.



