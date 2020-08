Real Madrid stalt Braziliaans goudhaantje twee jaar lang bij Dortmund

Real Madrid laat zijn Braziliaanse goudhaantje Reinier de komende twee seizoenen rijpen bij Dortmund. De 18-jarige aanvallende middenvelder kwam begin dit jaar voor 30 miljoen euro over van Flamengo. In Madrid heeft hij nog een contract tot 2026, maar eerst mag hij dus twee jaar ervaring opdoen in de Bundesliga.

15 uur 11. Dortmund huurt groeibriljant van Real Madrid. Real Madrid laat zijn Braziliaanse goudhaantje Reinier de komende twee seizoenen rijpen bij Dortmund. De 18-jarige aanvallende middenvelder kwam begin dit jaar voor 30 miljoen euro over van Flamengo. In Madrid heeft hij nog een contract tot 2026, maar eerst mag hij dus twee jaar ervaring opdoen in de Bundesliga. "Dortmund staat erom bekend dat het jonge spelers kansen geeft en beter maakt", vertelt Reinier op de website van de club."Ik wil hier veel leren en spelen en de ploeg helpen." Sportief directeur Michael Zorc: "Reinier barst van het talent. We volgen hem al ruim 2 jaar. Hij kan op verschillende aanvallende posities uit de voeten. Hij krijgt bij ons de tijd om te wennen aan het Duitse voetbal." .

14 uur 38. Joe Hart trekt naar Tottenham. Joe Hart zet zijn carrière voort bij Tottenham. De 33-jarige doelman komt transfervrij over van Burnley, waar hij het voorbij seizoen slechts 3 keer in actie kwam. Hart, die bij Tottenham samen met Paulo Gazzaniga in de schaduw van Hugo Lloris zal moeten acteren, heeft in Londen een contract voor 2 seizoenen ondertekend. Hart, 75-voudig Engels international, was jarenlang de nummer 1 bij Manchester City, maar viel uit de gratie na de komst van trainer Josep Guardiola in 2016. Sindsdien verdedigde hij de kleuren van Torino, West Ham en Burnley. .