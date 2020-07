Promovendus Cadiz haalt ervaren spits Negredo binnen

15:24 15 uur 24. Alvaro Negredo keert bij promovendus terug naar Spanje. Cadiz heeft Alvaro Negredo (34) voorgesteld als nieuwe aanwinst. De ervaren spits, die eerder uitkwam voor onder andere Manchester City, Sevilla en Valencia, was een vrije speler nadat hij niet verlengde bij het Saudische Al-Nasr. Negredo scoorde in zijn loopbaan al meer dan 100 doelpunten in La Liga. Hij kwam ook 21 keer uit voor het nationale elftal van Spanje en scoorde daarin 10 keer. Bovendien was hij er bij toen La Roja Europees kampioen werd in 2012. . Alvaro Negredo keert bij promovendus terug naar Spanje Cadiz heeft Alvaro Negredo (34) voorgesteld als nieuwe aanwinst. De ervaren spits, die eerder uitkwam voor onder andere Manchester City, Sevilla en Valencia, was een vrije speler nadat hij niet verlengde bij het Saudische Al-Nasr.



Negredo scoorde in zijn loopbaan al meer dan 100 doelpunten in La Liga. Hij kwam ook 21 keer uit voor het nationale elftal van Spanje en scoorde daarin 10 keer. Bovendien was hij er bij toen La Roja Europees kampioen werd in 2012.

23-07-2020 23-07-2020.

16:50 16 uur 50. Sevilla haalt Suso definitief binnen. Sevilla heeft de aankoopoptie in het contract van middenvelder Suso (26) gelicht. De Spanjaard van AC Milan, die sinds januari al op uitleenbasis uitkwam voor Sevilla kon de nummer 4 in La Liga overtuigen. In 17 competitiewedstrijden in La Liga scoorde hij 1 maal en deelde hij 1 assist uit. De transfersom zou zo'n 21 miljoen euro bedragen.

14:59 14 uur 59. Santi Cazorla zegt adios tegen Villarreal en gaat in Qatar voetballen. De Qatarese ploeg Al-Sadd heeft een akkoord met Spaans oud-international Santi Cazorla (35). In Qatar treft Cazorla Xavi Hernandez. De oud-Barcelona-speler is sinds vorig jaar coach van Al-Sadd. Cazorla nam zondag afscheid van Villarreal na een 4-0-zege tegen Eibar. Hij verlaat het team waar hij zijn carrière lanceerde (2003-2006 en 2007-2011) en nadien ook heropnam (2018-2020) nadat een zware achillespeesblessure hem in 2016 twee jaar aan de kant had gehouden bij Arsenal (2012-2018). De 81-voudig Spaans international en tweevoudig Europees kampioen (2008 en 2012) zit in de herfst van zijn carrière, maar kwam het voorbije seizoen in Spanje nog tot veertig officiële duels, waarin hij vijftien keer scoorde en elf assists gaf.

20-07-2020 20-07-2020.

15:55 15 uur 55. Ajax smijt met miljoenen voor Ghanees talent. Ajax heeft de komst van Mohammed Kudus aangekondigd. De 19-jarige Ghanees van Nordsjaelland kan zowel in de spits als centraal op het middenveld uit de voeten. Kudus scoorde afgelopen seizoen 11 keer in 25 wedstrijden voor de Denen. Kudus werd eerder deze transferperiode ook aan Racing Genk en AA Gent gelinkt, maar het zijn dus de Amsterdammers die met het jonge talent aan de haal gaan. De transferprijs zou om en bij de 9 miljoen euro bedragen.

Kudus werd eerder deze transferperiode ook aan Racing Genk en AA Gent gelinkt, maar het zijn dus de Amsterdammers die met het jonge talent aan de haal gaan. De transferprijs zou om en bij de 9 miljoen euro bedragen.

15:55 15 uur 55. Ajax versterkt zich met de 19-jarige Ghanees Mohammed Kudus

16-07-2020 16-07-2020.

12:57 12 uur 57. Milan neemt Simon Kjaer definitief over van FC Sevilla. AC Milan maakt de huurovereenkomst van de Deense verdediger Simon Kjaer definitief. Hij werd sinds januari geleend van het Spaanse FC Sevilla. De 31-jarige international ondertekende in Milaan een contract tot 2022. Simon Kjaer is de aanvoerder van de Deense nationale ploeg, komend jaar op het EK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase. Voordat hij bij Milan terechtkwam, kwam hij in Italië al uit voor Palermo, AS Roma en Atalanta.