Manchester City zit niet stil en versterkt defensie met Nathan Aké

21 uur 06. Aké is de volgende aanwinst van City. Een dag na de komst van Ferran Torres heeft Manchester City ook de transfer van Nathan Aké bevestigd. De Nederlandse verdediger tekende voor 5 jaar. Zijn ex-club Bournemouth zou 45 miljoen euro ontvangen voor Aké, die met Bournemouth de degradatie niet kon afwenden. Op clubniveau was er al langer een akkoord, maar Chelsea (de voormalige werkgever van Aké) had nog een terugkoopoptie kunnen inroepen. Dat gebeurde niet, waardoor Aké nu bij City aan de slag kan. "Ik besef dat ik zal moeten werken om in dit team te staan, maar ik zal er alles aan doen om City aan prijzen te helpen", klinkt het bij de Nederlandse international. .