Fase per fase

Fase per fase

21:51 21 uur 51. Rust. Bij de rust is het nog altijd 0-0 tussen Juventus en Napoli. Beide ploegen waren er twee keer heel dichtbij in een vermakkelijke eerste helft. De spanning blijft voor de tweede helft. . Rust Bij de rust is het nog altijd 0-0 tussen Juventus en Napoli. Beide ploegen waren er twee keer heel dichtbij in een vermakkelijke eerste helft. De spanning blijft voor de tweede helft.

21:46 21 uur 46. Insigne dwingt Buffon tot een redding. Insigne krijgt de bal voor de voet zo'n 5 meter voor het strafschopgebied en schiet knap. Deze keer is Buffon wel op tijd en kan hij zelf in hoekschop duwen. . Insigne dwingt Buffon tot een redding Insigne krijgt de bal voor de voet zo'n 5 meter voor het strafschopgebied en schiet knap. Deze keer is Buffon wel op tijd en kan hij zelf in hoekschop duwen.

21:45 21 uur 45. Ook Napoli is er heel dicht bij. Napoli komt tot leven in deze slotfase van de eerste helft. Het heeft de verdienste te blijven vechten voor de bal nadat een aanval lijkt afgelopen te zijn en opeens loopt middenvelder Demme door de Juve-verdediging. Hij schiet hard, maar op Buffon van dichtbij. Wat een kans! . Ook Napoli is er heel dicht bij Napoli komt tot leven in deze slotfase van de eerste helft. Het heeft de verdienste te blijven vechten voor de bal nadat een aanval lijkt afgelopen te zijn en opeens loopt middenvelder Demme door de Juve-verdediging. Hij schiet hard, maar op Buffon van dichtbij. Wat een kans!

21:43 21 uur 43.

21:42 21 uur 42. Enorme kans nummer twee voor Ronaldo. Nog altijd 0-0, met dank aan Meret. Koulibaly verdedigt nonchalant en heel gevaarlijk uit. Juve countert meteen. Dybala gaat naar doel en legt breed voor Ronaldo. Die zou altijd scoren, maar Meret is een fractie sneller dan de Portugees. . Enorme kans nummer twee voor Ronaldo Nog altijd 0-0, met dank aan Meret. Koulibaly verdedigt nonchalant en heel gevaarlijk uit. Juve countert meteen. Dybala gaat naar doel en legt breed voor Ronaldo. Die zou altijd scoren, maar Meret is een fractie sneller dan de Portugees.

21:41 21 uur 41. Bij Juventus moeten Dybala en Ronaldo niet meeverdedigen. Maar Napoli vindt geen gaatje voorlopig. Niet dat het een slechte wedstrijd is, maar grote kansen zouden toch wat meer peper en zout brengen. . Bij Juventus moeten Dybala en Ronaldo niet meeverdedigen. Maar Napoli vindt geen gaatje voorlopig. Niet dat het een slechte wedstrijd is, maar grote kansen zouden toch wat meer peper en zout brengen.

21:37 21 uur 37. Voetbal op z'n Italiaans: een schaakspel. Opvallend: Napoli staat met alle spelers op de 35 meter voor het eigen doel en vangt Juventus voortdurend collectief op. Dat is duidelijk de opdracht van Gattuso. Het gevolg is natuurlijk dat er bij de tegenaanvallen niet veel mensen mee zijn met Mertens en Insigne. . Voetbal op z'n Italiaans: een schaakspel Opvallend: Napoli staat met alle spelers op de 35 meter voor het eigen doel en vangt Juventus voortdurend collectief op. Dat is duidelijk de opdracht van Gattuso. Het gevolg is natuurlijk dat er bij de tegenaanvallen niet veel mensen mee zijn met Mertens en Insigne.

21:35 21 uur 35.

21:32 21 uur 32. De meeste dreiging zit in de aanvallen van Juventus. Dybala ontsnapt even aan de aandacht van Koulibaly en duikt goed in zijn rug. Meret komt zijn verdediger helpen voor Dybala kan schieten. . De meeste dreiging zit in de aanvallen van Juventus. Dybala ontsnapt even aan de aandacht van Koulibaly en duikt goed in zijn rug. Meret komt zijn verdediger helpen voor Dybala kan schieten.

21:28 21 uur 28. Insigne knalt op de paal !!! Insigne verrast Buffon, maar de paal redt de ervaren doelman. De vrije trap van Insigne van niet ver buiten het strafschopgebied was goed gekruld en Buffon kwam te laat aanzweven. Elk team heeft nu een grote kans gehad. . Insigne knalt op de paal !!! Insigne verrast Buffon, maar de paal redt de ervaren doelman. De vrije trap van Insigne van niet ver buiten het strafschopgebied was goed gekruld en Buffon kwam te laat aanzweven. Elk team heeft nu een grote kans gehad.

21:23 21 uur 23. Mertens haalt Dybala onderuit. Mertens ontsnapt misschien wel aan de eerste gele kaart. Dybala is hem te snel af en wordt onderuit gehaald. Voorlopig is dit een wedstrijd zonder kaarten. . Mertens haalt Dybala onderuit Mertens ontsnapt misschien wel aan de eerste gele kaart. Dybala is hem te snel af en wordt onderuit gehaald. Voorlopig is dit een wedstrijd zonder kaarten.

21:20 21 uur 20. Mertens hebben we ook nog niet veel gezien, maar hij krijgt nu wat ruimte op de tegenaanval. Hij moet dan wel voorbij De Ligt en probeert dat door de Nederlander door de benen te spelen. Dat feestje gaat niet door. . Mertens hebben we ook nog niet veel gezien, maar hij krijgt nu wat ruimte op de tegenaanval. Hij moet dan wel voorbij De Ligt en probeert dat door de Nederlander door de benen te spelen. Dat feestje gaat niet door.

21:19 21 uur 19.

21:18 21 uur 18. Geen penalty, geen goede counter. De temperatuur begint eindelijk wat te stijgen. Mario Rui wil een penalty na een verdedigende actie van Alex Sandro, maar de ref gaat daar terecht niet op in. Te weinig! Juventus countert razendsnel met Dybala en Ronaldo, maar weer raakt de voorzet van Ronaldo niet voorbij zijn verdediger. . Geen penalty, geen goede counter De temperatuur begint eindelijk wat te stijgen. Mario Rui wil een penalty na een verdedigende actie van Alex Sandro, maar de ref gaat daar terecht niet op in. Te weinig! Juventus countert razendsnel met Dybala en Ronaldo, maar weer raakt de voorzet van Ronaldo niet voorbij zijn verdediger.

21:16 21 uur 16. Wanneer kan Napoli eens iets doen? Napoli blijft voorlopig zonder aanvallend antwoord op de eerste plaagstoten van Juventus. De Napolitanen lijden veel te snel balverlies. . Wanneer kan Napoli eens iets doen? Napoli blijft voorlopig zonder aanvallend antwoord op de eerste plaagstoten van Juventus. De Napolitanen lijden veel te snel balverlies.

21:10 21 uur 10. Enorme kans voor Ronaldo. Napoli ontsnapt aan een vroege achterstand. Callejon speelt dom achteruit en Dybala onderschept. Het gaat snel naar Ronaldo en gelukkig voor Mertens en co schiet die minder precies dan we van hem gewoon zijn. Toch was de redding van Meret meer dan nodig! . Enorme kans voor Ronaldo Napoli ontsnapt aan een vroege achterstand. Callejon speelt dom achteruit en Dybala onderschept. Het gaat snel naar Ronaldo en gelukkig voor Mertens en co schiet die minder precies dan we van hem gewoon zijn. Toch was de redding van Meret meer dan nodig!

21:07 21 uur 07. Ronaldo probeert een eerste keer te dollen met Lorenzo, maar die laat zich niet kennen en duwt de bal in corner. Die levert Juventus niets op. . Ronaldo probeert een eerste keer te dollen met Lorenzo, maar die laat zich niet kennen en duwt de bal in corner. Die levert Juventus niets op.

21:06 21 uur 06. Begin eerste helft. Napoli heeft afgetrapt tegen Juventus. Wie wint deze eerste post-coronaprijs? Volg het hier met tekst en beeld. . Begin eerste helft Napoli heeft afgetrapt tegen Juventus. Wie wint deze eerste post-coronaprijs? Volg het hier met tekst en beeld.

20:54 20 uur 54. Tweede Coppa Italia voor Mertens? . Dries Mertens won de Italiaanse beker met Napoli eerder in het seizoen 2013-2014. Vanavond krijgt hij de kans dat opnieuw te doen. Juventus was de winnaar in 2015, 2016, 2017, 2018. Vorig jaar ging Lazio Roma met de prijs lopen. . Tweede Coppa Italia voor Mertens? Dries Mertens won de Italiaanse beker met Napoli eerder in het seizoen 2013-2014. Vanavond krijgt hij de kans dat opnieuw te doen. Juventus was de winnaar in 2015, 2016, 2017, 2018. Vorig jaar ging Lazio Roma met de prijs lopen.

20:40 20 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:14 20 uur 14. Juventus kijkt niet om. Juventus-trainer Sarri behoudt het vertrouwen in het elftal dat tegen Milan in de terugmatch van de halve finale afgelopen vrijdag niet kon scoren. Er is maar 1 wissel. Cuadrado vervangt op de rechtsachter Danilo. Een aanvallende zet, lijkt het. Op het middenveld moeten Matuidi, Pjanic en Betancur zorgen dat er toch evenwicht blijft zodat Dybala, Douglas Costa en vooral Ronaldo hun aanvallende zin kunnen doen. . Juventus kijkt niet om Juventus-trainer Sarri behoudt het vertrouwen in het elftal dat tegen Milan in de terugmatch van de halve finale afgelopen vrijdag niet kon scoren. Er is maar 1 wissel. Cuadrado vervangt op de rechtsachter Danilo. Een aanvallende zet, lijkt het. Op het middenveld moeten Matuidi, Pjanic en Betancur zorgen dat er toch evenwicht blijft zodat Dybala, Douglas Costa en vooral Ronaldo hun aanvallende zin kunnen doen.

20:05 20 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:59 19 uur 59. Vier andere namen bij Napoli, maar Mertens speelt. In vergelijking met de terugmatch van de halve finale tegen Inter vier dagen geleden past Napoli-trainer Gattuso zijn team op vier plaatsen aan. In doel kiest hij opnieuw voor Meret. Op linksachter krijgt Mario Rui de voorkeur op Hysaj. En de Spanjaarden Fabian en Callejon nemen ook hun basisplaatsen opnieuw in. Dries Mertens mag voorin op zoek gaan naar doelpunt nummer 123 en krijgt daarbij hulp van zijn maatje Insigne. . Vier andere namen bij Napoli, maar Mertens speelt In vergelijking met de terugmatch van de halve finale tegen Inter vier dagen geleden past Napoli-trainer Gattuso zijn team op vier plaatsen aan. In doel kiest hij opnieuw voor Meret. Op linksachter krijgt Mario Rui de voorkeur op Hysaj. En de Spanjaarden Fabian en Callejon nemen ook hun basisplaatsen opnieuw in. Dries Mertens mag voorin op zoek gaan naar doelpunt nummer 123 en krijgt daarbij hulp van zijn maatje Insigne.

19:56 19 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:48 Net vandaag verlengde Dries Mertens officieel zijn contract bij Napoli. 19 uur 48. Net vandaag verlengde Dries Mertens officieel zijn contract bij Napoli. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:47 Het Stadio Olimpico is het decor vanavond. 19 uur 47. Het Stadio Olimpico is het decor vanavond. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:44 19 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17-06-2020 17-06-2020.

12:26 12 uur 26. Coppa Italia Recordgoal van Mertens levert Napoli ticket op voor bekerfinale

12:26 12 uur 26. Coppa Italia Coppa Italia: Ondanks penaltymisser van Ronaldo staat Juventus in finale