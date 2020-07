Einde verhaal voor Schürrle bij Dortmund, zijn contract wordt ontbonden

12:57 12 uur 57. Milan neemt Simon Kjaer definitief over van FC Sevilla. AC Milan maakt de huurovereenkomst van de Deense verdediger Simon Kjaer definitief. Hij werd sinds januari geleend van het Spaanse FC Sevilla. De 31-jarige international ondertekende in Milaan een contract tot 2022. Simon Kjaer is de aanvoerder van de Deense nationale ploeg, komend jaar op het EK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase. Voordat hij bij Milan terechtkwam, kwam hij in Italië al uit voor Palermo, AS Roma en Atalanta. . Milan neemt Simon Kjaer definitief over van FC Sevilla AC Milan maakt de huurovereenkomst van de Deense verdediger Simon Kjaer definitief. Hij werd sinds januari geleend van het Spaanse FC Sevilla. De 31-jarige international ondertekende in Milaan een contract tot 2022. Simon Kjaer is de aanvoerder van de Deense nationale ploeg, komend jaar op het EK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase. Voordat hij bij Milan terechtkwam, kwam hij in Italië al uit voor Palermo, AS Roma en Atalanta.

12:50 12 uur 50. Dortmund en Schürrle ontbinden contract. Het verhaal van André Schürrle bij de Duitse vicekampioen Borussia Dortmund is afgelopen. Zijn contract tot volgend jaar werd in onderling overleg ontbonden. Het was al langer duidelijk dat de voormalige Duitse international en wereldkampioen van 2014 geen toekomst meer had bij de club van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier. De winger werd in 2016 van Wolfsburg overgenomen, maar kon nooit bevestigen bij Dortmund en werd uitgeleend aan Fulham (2018-2019) en Spartak Moskou (2019-2020). De club uit de Russische hoofdstad dwong daarbij ook een aankoopoptie af, maar besloot die niet te lichten. Voordien kwam het jeugdproduct van Mainz uit voor Bayer Leverkusen (2011-2013) en Chelsea (2013-2015).

De winger werd in 2016 van Wolfsburg overgenomen, maar kon nooit bevestigen bij Dortmund en werd uitgeleend aan Fulham (2018-2019) en Spartak Moskou (2019-2020). De club uit de Russische hoofdstad dwong daarbij ook een aankoopoptie af, maar besloot die niet te lichten. Voordien kwam het jeugdproduct van Mainz uit voor Bayer Leverkusen (2011-2013) en Chelsea (2013-2015).

15-07-2020 15-07-2020.

11:51 11 uur 51. Bryan Ruiz (ex-AA Gent) is transfervrij na mislukt Braziliaans avontuur. Bryan Ruiz, van 2006 tot 2009 een smaakmaker bij AA Gent, is op zoek naar een nieuwe ploeg. De Costa Ricaanse spelverdeler zag zijn contract bij de Braziliaanse topclub Santos ontbonden worden. De 34-jarige Ruiz maakte het nieuws zelf bekend op Twitter. Zijn carrière is, naar eigen zeggen, nog niet voorbij. Nochtans kwam Ruiz, die ook uitkwam voor Twente, Fulham, PSV en Sporting Lissabon, al sinds november 2018 niet meer in actie voor Santos. Beide partijen lagen al een tijdje in onmin. Ruiz claimde op Twitter ook al een tijd niet meer betaald te worden door de club. Ruiz telt 124 caps (26 goals) voor de nationale ploeg van Costa Rica. Hij draagt er al sinds 2011 de kapiteinsband en was met zijn nationale elftal aanwezig op de Wereldbekers van 2014 en 2018. In 2014 verrasten Ruiz en co. met een stek in de kwartfinales, op het laatste WK in Rusland eindigde hun avontuur in de groepsfase.

Nochtans kwam Ruiz, die ook uitkwam voor Twente, Fulham, PSV en Sporting Lissabon, al sinds november 2018 niet meer in actie voor Santos. Beide partijen lagen al een tijdje in onmin. Ruiz claimde op Twitter ook al een tijd niet meer betaald te worden door de club.

Ruiz telt 124 caps (26 goals) voor de nationale ploeg van Costa Rica. Hij draagt er al sinds 2011 de kapiteinsband en was met zijn nationale elftal aanwezig op de Wereldbekers van 2014 en 2018. In 2014 verrasten Ruiz en co. met een stek in de kwartfinales, op het laatste WK in Rusland eindigde hun avontuur in de groepsfase.

14-07-2020 14-07-2020.

10:47 10 uur 47. Salomon Kalou (34) wordt ploegmaat van Honda bij Botafogo. De Ivoriaanse aanvaller Salomon Kalou gaat voortaan de kleuren van de Braziliaanse club Botafogo verdedigen. Hij vergezelt Japans international Keisuke Honda, die recent overkwam van Vitesse. Kalou tekende een contract tot eind 2021. Kalou werd in mei geschorst door zijn vorige werkgever Hertha Berlijn, omdat hij een video online zette waarin hij het niet zo nauw nam met de coronamaatregelen . In het verleden speelde hij ook al voor Feyenoord en Lille, maar zijn grootste successen boekte hij bij Chelsea. Hij won met de club de Premier League in 2010 en de Champions League in 2012. Daarnaast hielp hij de Ivoriaanse nationale ploeg aan de Africa Cup in 2015.

Kalou werd in mei geschorst door zijn vorige werkgever Hertha Berlijn, omdat hij een video online zette waarin hij het niet zo nauw nam met de coronamaatregelen.

In het verleden speelde hij ook al voor Feyenoord en Lille, maar zijn grootste successen boekte hij bij Chelsea. Hij won met de club de Premier League in 2010 en de Champions League in 2012. Daarnaast hielp hij de Ivoriaanse nationale ploeg aan de Africa Cup in 2015.

10-07-2020 10-07-2020.

17:12 17 uur 12. Oude bekende Anthony Knockaert (28) tekent definitief bij Fulham. De Engelse tweedeklasser Fulham heeft de Frans-Belgische winger Anthony Knockaert definitief overgenomen van eersteklasser Brighton & Hove Albion. Hij ondertekende een overeenkomst tot medio 2023 met optie voor nog een jaar. Knockaert was sinds begin dit seizoen al op uitleenbasis aan de slag voor Fulham, dat toen een aankoopoptie wist te bedwingen. Met vier goals en vijf assists wist hij het bestuur te overtuigen. "Hopelijk kunnen we met Fulham nog de promotie naar de Premier League afdwingen", vertelde Knockaert op de clubwebsite. Fulham, dat vorig seizoen gedegradeerd is uit de Premier League, staat vierde in de Championship. In België is Knockaert vooral bekend van zijn passage bij Standard in het najaar van 2015.

Knockaert was sinds begin dit seizoen al op uitleenbasis aan de slag voor Fulham, dat toen een aankoopoptie wist te bedwingen. Met vier goals en vijf assists wist hij het bestuur te overtuigen. "Hopelijk kunnen we met Fulham nog de promotie naar de Premier League afdwingen", vertelde Knockaert op de clubwebsite. Fulham, dat vorig seizoen gedegradeerd is uit de Premier League, staat vierde in de Championship.

In België is Knockaert vooral bekend van zijn passage bij Standard in het najaar van 2015.



16:31 16 uur 31. "Oppa Hwang Nam Style": Hwang Hee-Chan moet Werner doen vergeten bij Leipzig. "Oppa Hwang Nam Style": De Zuid-Koreaanse international Hwang Hee-Chan verlaat het Oostenrijkse RB Salzburg voor zusterclub Leipzig. Hij moet voor de goals zorgen, nu Timo Werner naar Chelsea is vertrokken. Bij RB Leipzig ondertekende de 24-jarige aanvaller een contract tot medio 2025. Afgelopen seizoen was de 32-voudige international goed voor 16 doelpunten en 22 assists in alle competities samen. Samen met Erling Haaland en Takumi Minamino vormde hij een dodelijk trio. Dat ondervond ook Genk aan den lijve. Hwang scoorde in de groepsfase van de Champions League twee keer tegen de Limburgers.

Afgelopen seizoen was de 32-voudige international goed voor 16 doelpunten en 22 assists in alle competities samen. Samen met Erling Haaland en Takumi Minamino vormde hij een dodelijk trio. Dat ondervond ook Genk aan den lijve. Hwang scoorde in de groepsfase van de Champions League twee keer tegen de Limburgers.