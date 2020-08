Chelsea tast (opnieuw) diep in de zakken voor linksachter Chilwell

Na de transfers van Hakim Ziyech (Ajax) en Timo Werner (RB Leipzig) tast Chelsea nog maar eens diep in de buidel. Het telt naar verluidt 55 miljoen euro neer voor de 23-jarige Engelse international Ben Chilwell. De linksachter van Leicester City tekent een contract voor 5 seizoenen op Stamford Bridge. En de honger van Chelsea is nog niet gestild, want ook Kai Havertz van Bayer Leverkusen staat nog op het verlanglijstje.

07 uur 05. Leeds lokt Rodrigo weer naar Premier League. Promovendus Leeds United heeft de geldbuidel opengetrokken voor aanvaller Rodrigo Moreno. De 29-jarige spits komt voor zo'n 30 miljoen euro over van Valencia, dat eerder ook al andere sleutelspelers als Dani Parejo en Francis Coquelin van de hand deed. Voor Rodrigo wordt het niet zijn eerste Premier League-avontuur. In het seizoen 2010-2011 werd hij door Benfica uitgeleend aan Bolton, waar hij toen 17 keer in actie kwam. Sinds 2015 kwam Rodrigo uit voor Valencia. Daar was hij goed voor 59 doelpunten in 220 wedstrijden. De geboren Braziliaan - een neef van Bayern-speler Thiago - speelt voor de nationale ploeg van Spanje. In 22 interlands scoorde hij al 8 keer. .