Belgische jeugdinternational Sidibe tekent bij FC Emmen

11:07 11 uur 07. Belgische jeugdinternational Sidibe van PSV naar FC Emmen. De 19-jarige Sekou Sidibe kiest na zijn aflopend contract bij (Jong) PSV voor FC Emmen, een club uit de Nederlandse Eredivisie. De Belgische vleugelspeler met Ivoriaanse roots was transfervrij en tekent nu voor twee seizoenen met optie op een derde bij Emmen. "Ik had de mogelijkheid om bij Jong PSV in tweede klasse te blijven, maar ik wil mezelf graag laten zien op het hoogste niveau", reageert Sidibe. Sidibe speelde in de jeugd bij Beerschot voor hij in 2011 naar Eindhoven trok. Daar sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van PSV. Afgelopen seizoen scoorde hij in 24 duels zes keer.

"Ik had de mogelijkheid om bij Jong PSV in tweede klasse te blijven, maar ik wil mezelf graag laten zien op het hoogste niveau", reageert Sidibe.

Sidibe speelde in de jeugd bij Beerschot voor hij in 2011 naar Eindhoven trok. Daar sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van PSV. Afgelopen seizoen scoorde hij in 24 duels zes keer.

21:57 21 uur 57. Lallana tekent bij Brighton. Na Lovren heeft Liverpool vandaag ook afscheid genomen van Adam Lallana. Hij was einde contract en tekent nu voor drie jaar bij Brighton & Hove Albion, de club van Rode Duivel Leandro Trossard. De 32-jarige middenvelder speelde zes seizoenen voor de nieuwe landskampioen, maar hij kwam niet meer voor in de plannen van trainer Klopp.

De 32-jarige middenvelder speelde zes seizoenen voor de nieuwe landskampioen, maar hij kwam niet meer voor in de plannen van trainer Klopp.



14:13 14 uur 13. Lovren verlaat Liverpool. Na zes jaar trekt Dejan Lovren de deur bij Liverpool achter zich dicht. De 31-jarige Kroaat verlaat de Engelse landskampioen voor Zenit Sint-Petersburg. Lovren speelde bijna 200 wedstrijden voor Liverpool en won onder meer de Champions League en recent nog de Premier League.

15:24 15 uur 24. Alvaro Negredo keert bij promovendus terug naar Spanje. Cadiz heeft Alvaro Negredo (34) voorgesteld als nieuwe aanwinst. De ervaren spits, die eerder uitkwam voor onder andere Manchester City, Sevilla en Valencia, was een vrije speler nadat hij niet verlengde bij het Saudische Al-Nasr. Negredo scoorde in zijn loopbaan al meer dan 100 doelpunten in La Liga. Hij kwam ook 21 keer uit voor het nationale elftal van Spanje en scoorde daarin 10 keer. Bovendien was hij er bij toen La Roja Europees kampioen werd in 2012.



Negredo scoorde in zijn loopbaan al meer dan 100 doelpunten in La Liga. Hij kwam ook 21 keer uit voor het nationale elftal van Spanje en scoorde daarin 10 keer. Bovendien was hij er bij toen La Roja Europees kampioen werd in 2012.

16:50 16 uur 50. Sevilla haalt Suso definitief binnen. Sevilla heeft de aankoopoptie in het contract van middenvelder Suso (26) gelicht. De Spanjaard van AC Milan, die sinds januari al op uitleenbasis uitkwam voor Sevilla kon de nummer 4 in La Liga overtuigen. In 17 competitiewedstrijden in La Liga scoorde hij 1 maal en deelde hij 1 assist uit. De transfersom zou zo'n 21 miljoen euro bedragen.