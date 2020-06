Westerlo haalt met Tuur Dierckx een oude bekende weer naar 't Kuipje

15:20 15 uur 20. Westerlo winkelt opnieuw Belgisch. Westerlo blijft de Belgische kaart trekken op de transfermarkt. De club legde eerder deze week al jeugdinternational Matias Lloci vast en heeft zich nu ook versterkt met Tuur Dierckx. De 25-jarige flankaanvaller komt over van Waasland-Beveren en heeft in het Kuipje een contract voor 3 seizoenen ondertekend. Westerlo kent geen geheimen voor Dierckx, want hij was er in de jeugdreeksen al 2 jaar aan de slag. Dierckx verdedigde als prof al de kleuren van Club Brugge, KV Kortrijk, Antwerp en Waasland-Beveren. . Westerlo winkelt opnieuw Belgisch Westerlo blijft de Belgische kaart trekken op de transfermarkt. De club legde eerder deze week al jeugdinternational Matias Lloci vast en heeft zich nu ook versterkt met Tuur Dierckx. De 25-jarige flankaanvaller komt over van Waasland-Beveren en heeft in het Kuipje een contract voor 3 seizoenen ondertekend. Westerlo kent geen geheimen voor Dierckx, want hij was er in de jeugdreeksen al 2 jaar aan de slag. Dierckx verdedigde als prof al de kleuren van Club Brugge, KV Kortrijk, Antwerp en Waasland-Beveren.

Westerlo strikt jeugdinternational van Gent. Westerlo heeft zich versterkt met vleugelspeler Matias Lloci. De Belgische jeugdinternational komt over van KAA Gent. De twintigjarige Lloci ondertekende een contract voor drie seizoenen in het Kuipje. Lloci genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Gent, maar na vijf jaar zit zijn avontuur bij de Buffalo's erop. Eerder kwam de rechtervleugelspeler Lloci, die zowel op het middenveld als op de rechtsback uit de voeten kan, uit voor de jeugd van RWDM, Beerschot en Zulte Waregem.

Lloci zingt al meteen voor de fans van Westerlo.

Eduard Sobol blijft jaar langer bij Club Brugge. Club Brugge heeft de aankoopoptie van flankverdediger Eduard Sobol niet gelicht, maar wist bij Sjachtjor Donjetsk een nieuwe huurovereenkomst af te dwingen. De 25-jarige Oekraïner kwam vorig seizoen 37 keer in actie voor de landskampioen en krijgt ook in 2021 een kans om zich in de kampioenenploeg te knokken. Club bedong ook de optie om de Oekraïense international definitief over te kopen op het einde van het seizoen 2020-2021.

