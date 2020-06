Transferzomer Jupiler Pro League: opgesplitst in 2 periodes

12:35 12 uur 35. Transferzomer opgesplitst in twee periodes. De zomermercato zal er door de coronacrisis een beetje anders uitzien. De Belgische transfermarkt zal opengaan in twee periodes, waarvan de eerste begint op 7 juli en eindigt op 31 augustus. Het tweede deel van de zomermercato is nog niet vastgelegd. De tweede periode zal een viertal weken duren, maar de exacte data zijn nog niet vastgelegd. Vermoedelijk zal die wel eindigen op 5 oktober, om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belangrijkste Europese competities die ons omringen. Zo niet lopen Belgische clubs het risico spelers te verliezen aan buitenlandse clubs, zonder dat ze vervangers kunnen strikken omdat de eigen transfermarkt al dicht is. Wat de nationale transfers betreft komende zomer, wordt de boekingsdatum verschoven naar ten vroegste 7 juli in plaats van 1 juli. De wintermercato (4 januari tot 1 februari 2021) verandert in principe niet. . Transferzomer opgesplitst in twee periodes De zomermercato zal er door de coronacrisis een beetje anders uitzien. De Belgische transfermarkt zal opengaan in twee periodes, waarvan de eerste begint op 7 juli en eindigt op 31 augustus. Het tweede deel van de zomermercato is nog niet vastgelegd.



De tweede periode zal een viertal weken duren, maar de exacte data zijn nog niet vastgelegd. Vermoedelijk zal die wel eindigen op 5 oktober, om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belangrijkste Europese competities die ons omringen. Zo niet lopen Belgische clubs het risico spelers te verliezen aan buitenlandse clubs, zonder dat ze vervangers kunnen strikken omdat de eigen transfermarkt al dicht is.

Wat de nationale transfers betreft komende zomer, wordt de boekingsdatum verschoven naar ten vroegste 7 juli in plaats van 1 juli. De wintermercato (4 januari tot 1 februari 2021) verandert in principe niet.





10:47 10 uur 47. Japanse youngster voor STVV. De Japanse link bij STVV heeft voor een nieuwe Japanner gezorgd. De 19-jarige Keito Nakamura komt op huurbasis over van Gamba Osaka. Het voorbije seizoen speelde de winger op huurbasis bij Twente in Nederland. Nakamura is ook belofte-international.

25-06-2020 25-06-2020.

25-06-2020

17:37 Dorian Dessoleil (27) blijft tot 2025 bij Charleroi. De kapitein is de tweede steunpilaar van het elftal die zijn contract verlengt. Eerder koos ook de Franse doelman Nicolas Penneteau voor een verlengd verblijf bij Charleroi.

23-06-2020 23-06-2020.

23-06-2020

12:11 12 uur 11. 1e KVO-aanwinst is een spits. KV Oostende heeft zijn eerste zomertransfer te pakken. De 23-jarige spits Marko Kvasina komt over van de Oostenrijkse eersteklasser SV Mattersburg. De gewezen jeugdinternational ondertekende een contract in Oostende tot en met 2023, met optie op een bijkomend seizoen. Kvasina stond in Oostenrijk bekend als een groot talent. Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij voor Austria Wien. 3 seizoenen later kwam Kvasina bij Twente terecht. "Omdat de Oostenrijkse competitie nog bezig is en de spelers het land niet mogen verlaten, is Kvasina nog niet zelf in Oostende geweest, maar dat zal niet lang meer duren", meldt KV Oostende.



Kvasina stond in Oostenrijk bekend als een groot talent. Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij voor Austria Wien. 3 seizoenen later kwam Kvasina bij Twente terecht.

"Omdat de Oostenrijkse competitie nog bezig is en de spelers het land niet mogen verlaten, is Kvasina nog niet zelf in Oostende geweest, maar dat zal niet lang meer duren", meldt KV Oostende.

23-06-2020

09:19 09 uur 19. Azouni en Rolland moeten KV Kortrijk verlaten. KV Kortrijk neemt afscheid van middenvelders Elohim Rolland en Larry Azouni. Ze zijn allebei einde contract in het Guldensporenstadion en krijgen geen contractverlenging. De 31-jarige Rolland speelde sinds 2015 voor KVK. Het voorbije seizoen kwam de Fransman slechts 7 keer in actie, voor het laatst begin december. De 26-jarige Azouni, een tienvoudig Tunesisch international, kwam in 2017 naar Kortrijk. Hij speelde afgelopen seizoen 21 wedstrijden voor de West-Vlamingen.

De 31-jarige Rolland speelde sinds 2015 voor KVK. Het voorbije seizoen kwam de Fransman slechts 7 keer in actie, voor het laatst begin december.

De 26-jarige Azouni, een tienvoudig Tunesisch international, kwam in 2017 naar Kortrijk. Hij speelde afgelopen seizoen 21 wedstrijden voor de West-Vlamingen.



20-06-2020 20-06-2020.

20-06-2020

15:49 15 uur 49. Penneteau blijft een jaar langer bij Charleroi. Doelman Nicolas Penneteau heeft zijn contract bij Sporting Charleroi met één seizoen verlengd. De 39-jarige Fransman maakte het nieuws zelf bekend met een video op de Twitter-account van de club. "We hebben samen zoveel meegemaakt", zegt Penneteau. "Charleroi is mijn tweede familie geworden." In die zes seizoenen kwam de goalie tot 208 officiële duels voor de Henegouwers. Voordien kwam hij in eigen land uit voor Bastia (1998-2006) en Valenciennes (2006-2014).

In die zes seizoenen kwam de goalie tot 208 officiële duels voor de Henegouwers. Voordien kwam hij in eigen land uit voor Bastia (1998-2006) en Valenciennes (2006-2014).