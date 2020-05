Transfers: Siemen Voet, de vriend van Nina Derwael, verlengt bij Club

13:30

13 uur 30. Belgische middenvelder voor Union. Union werkt aan zijn kern om volgend seizoen mee te strijden voor de promotie in 1B. Senne Lynen komt over van Telstar, uit de Nederlandse tweede klasse. In België maakte hij in 2014 de overstap van Lierse naar de jeugd van Club Brugge. Daar speelde hij ook in het belofteteam voor zijn overstap naar Nederland in 2018. De 21-jarige Belgische middenvelder tekent voor 3 jaar. .