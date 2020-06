Transfers Jupiler Pro League: KVO strikt "topdoelwit" voor middenveld

20:48 20 uur 48. KV Oostende strikt "doelwit". KV Oostende moet zijn kern gevoelig versterken en de kustploeg meldt de komst van een eerste aanwinst. De Franse defensieve middenvelder Maxime D'Arpino (24) ligt onder contract tot 2024. "Hij gold bij de Franse tweedeklasser Orléans op zijn positie als één van de beste spelers van de reeks", schrijft KVO. "Ik volg hem al jaren, hij is technisch een zeer uitmuntende speler," voegt Executive President Gauthier Ganaye er nog aan toe. "Hij is geen robuuste, grote middenvelder, maar wél een technisch zeer onderlegde speler die bovendien zeer gevaarlijk is op stilstaande fases." "Met zijn verfijnde traptechniek zorgt ie voor veel gevaar, zowel doelpunten als assists. Verscheidene Franse eersteklassers toonden interesse in hem dus we zijn opgetogen dat Maxime voor het Oostendse project kiest." De doorbraak op het hoogste niveau kwam er nooit voor de voormalige Franse jeugdinternational. In de Ligue 2 kwam hij afgelopen seizoen tot een twintigtal wedstrijden bij Orléans, dat met een laatste plaats uit de tweede klasse gekegeld werd. Voor zijn jeugdclub Olympique Lyon speelde hij geen enkele officiële wedstrijd. . KV Oostende strikt "doelwit" KV Oostende moet zijn kern gevoelig versterken en de kustploeg meldt de komst van een eerste aanwinst. De Franse defensieve middenvelder Maxime D'Arpino (24) ligt onder contract tot 2024.

"Hij gold bij de Franse tweedeklasser Orléans op zijn positie als één van de beste spelers van de reeks", schrijft KVO.

"Ik volg hem al jaren, hij is technisch een zeer uitmuntende speler," voegt Executive President Gauthier Ganaye er nog aan toe.

"Hij is geen robuuste, grote middenvelder, maar wél een technisch zeer onderlegde speler die bovendien zeer gevaarlijk is op stilstaande fases."

"Met zijn verfijnde traptechniek zorgt ie voor veel gevaar, zowel doelpunten als assists. Verscheidene Franse eersteklassers toonden interesse in hem dus we zijn opgetogen dat Maxime voor het Oostendse project kiest."

De doorbraak op het hoogste niveau kwam er nooit voor de voormalige Franse jeugdinternational. In de Ligue 2 kwam hij afgelopen seizoen tot een twintigtal wedstrijden bij Orléans, dat met een laatste plaats uit de tweede klasse gekegeld werd. Voor zijn jeugdclub Olympique Lyon speelde hij geen enkele officiële wedstrijd.



20:48 20 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:48 20 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:06 Eupen laat twee gehuurde aanvallers vertrekken. Bolingi werd gehuurd van Antwerp, Prevljak van RB Salzburg. . 18 uur 06. Eupen laat twee gehuurde aanvallers vertrekken. Bolingi werd gehuurd van Antwerp, Prevljak van RB Salzburg. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

29-06-2020 29-06-2020.

20:58 20 uur 58. Rob Schoofs tekent bij tot 2024. KV Mechelen heeft het contract van Rob Schoofs verlengd. De linksvoetige middenvelder, die sinds 2017 voor Malinwa speelt, blijft tot 2024. Hij is al de derde speler die zijn handtekening onder een nieuw contract zet: ook Thibault Peyre en William Togui verlengden al. . Rob Schoofs tekent bij tot 2024 KV Mechelen heeft het contract van Rob Schoofs verlengd. De linksvoetige middenvelder, die sinds 2017 voor Malinwa speelt, blijft tot 2024. Hij is al de derde speler die zijn handtekening onder een nieuw contract zet: ook Thibault Peyre en William Togui verlengden al.

20:55 20 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:42 12 uur 42. Diandy nog een jaartje in Charleroi. Christophe Diandy heeft zijn contract bij Charleroi met een seizoen verlengd. De Senegalese middenvelder speelt al sinds 2014 voor de club, en ook in 2012-2013 was hij er al een jaartje actief. Momenteel herstelt hij nog van een knieblessure. Diandy is 29. Hij speelde eerder voor Anderlecht, OHL en Bergen. . Diandy nog een jaartje in Charleroi Christophe Diandy heeft zijn contract bij Charleroi met een seizoen verlengd. De Senegalese middenvelder speelt al sinds 2014 voor de club, en ook in 2012-2013 was hij er al een jaartje actief. Momenteel herstelt hij nog van een knieblessure. Diandy is 29. Hij speelde eerder voor Anderlecht, OHL en Bergen.

12:41 12 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

27-06-2020 27-06-2020.