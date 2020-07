Transfers JPL: Poulain vindt onderdak in Eupen, STVV laat dure vogel gaan

14:38 14 uur 38. Poulain is 6e versterking van Eupen. Eupen heeft met zijn zesde transfer van de zomermercato een oude bekende terug naar de Belgische competitie gehaald. Verdediger Benoit Poulain (32) ondertekende een contract voor twee seizoenen. Poulain streek in de zomer van 2014 voor het eerst neer in de Jupiler Pro League bij KV Kortrijk. Club Brugge was na anderhalf seizoen overtuigd en nam de Fransman over, maar bij blauw-zwart kon Poulain nooit een onbetwiste titularis worden. Toen Club Brugge vorige zomer zijn contract niet verlengde, koos de verdediger voor een avontuur in Turkije bij Kayserispor. Maar in januari verbrak hij zelf zijn contract uit onvrede met de manier waarop de club werd gerund. Na Amara Baby, Théo Defourny, Senna Miangue, Stef Peeters en Jonathan Heris is Benoît Poulain de zesde nieuwe aanwinst van Eupen. . Poulain is 6e versterking van Eupen Eupen heeft met zijn zesde transfer van de zomermercato een oude bekende terug naar de Belgische competitie gehaald. Verdediger Benoit Poulain (32) ondertekende een contract voor twee seizoenen.

Poulain streek in de zomer van 2014 voor het eerst neer in de Jupiler Pro League bij KV Kortrijk. Club Brugge was na anderhalf seizoen overtuigd en nam de Fransman over, maar bij blauw-zwart kon Poulain nooit een onbetwiste titularis worden. Toen Club Brugge vorige zomer zijn contract niet verlengde, koos de verdediger voor een avontuur in Turkije bij Kayserispor. Maar in januari verbrak hij zelf zijn contract uit onvrede met de manier waarop de club werd gerund.

Na Amara Baby, Théo Defourny, Senna Miangue, Stef Peeters en Jonathan Heris is Benoît Poulain de zesde nieuwe aanwinst van Eupen.



13:30 13 uur 30. STVV-spits verkast naar China. Mohamed Buya Turay ruilt STVV voor het Chinese Habei China Fortune. Buya Turay maakte in 2018 van het Zweedse Dalkurd de overstap naar STVV, toen voor een recordbedrag van 1,8 miljoen euro. Bij zijn debuut tegen Lokeren scoorde hij meteen, maar die sterke start kreeg geen vervolg. De 25-jarige aanvaller uit Sierra Leone speelde in totaal amper 7 wedstrijden voor de club, vooral korte invalbeurten. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan het Zweedse Djurgardens IF. "STVV wenst Buya te bedanken voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière", luidt het op de site van de Truienaars.

De 25-jarige aanvaller uit Sierra Leone speelde in totaal amper 7 wedstrijden voor de club, vooral korte invalbeurten. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan het Zweedse Djurgardens IF.

"STVV wenst Buya te bedanken voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière", luidt het op de site van de Truienaars.



21:38 21 uur 38. Gent stuurt Azango terug naar Trencin. AA Gent heeft afscheid genomen van Philip Azango, de Nigeriaanse aanvaller die het 2 jaar geleden overnam van Trencin. Azango kwam in Gent nauwelijks aan de bak en mag nu op zijn 23e proberen zijn carrière nieuw leven in te blazen bij de nieuwe club van Stijn Vreven.

11:53 11 uur 53. AA Gent vindt jonge Braziliaanse winger in Georgië. AA Gent heeft met de 18- Braziliaan Julio Vinicius een nieuwe aanvaller binnengehaald. Vinicius komt over van FC Gareji, een derdeklasser in Georgië, en maakte het nieuws zelf bekend op zijn Instagramaccount. Hij zou een overeenkomst voor 2 seizoenen hebben ondertekend. Vinicius maakte in januari de overstap van Bahia in zijn thuisland naar FC Gareji Sagarejo. Van de Braziliaan wordt niet meteen verwacht dat hij inzetbaar is in het eerste elftal. Hij is de 6e versterking na doelman Davy Roef (Anderlecht), verdedigers Nurio Fortuna (Charleroi) en Dino Arslanagic (Antwerp), middenvelder Alexander De Bruyn (STVV) en aanvaller Jordan Botaka (STVV).



Van de Braziliaan wordt niet meteen verwacht dat hij inzetbaar is in het eerste elftal. Hij is de 6e versterking na doelman Davy Roef (Anderlecht), verdedigers Nurio Fortuna (Charleroi) en Dino Arslanagic (Antwerp), middenvelder Alexander De Bruyn (STVV) en aanvaller Jordan Botaka (STVV).

09:42 09 uur 42. Percy Tau wuift Club Brugge uit. Percy Tau (26) heeft afscheid genomen van Club Brugge. De Zuid-Afrikaan, die voor 1 seizoen gehuurd werd van Brighton & Hove, bedankt zijn medespelers, het technische team en de hele staf én de supporters "voor een succesvolle uitleenbeurt". Tau tekende in 2018 voor 4 jaar bij de Premier League-club van Leandro Trossard, maar werd meteen verhuurd aan Union. De polyvalente aanvaller schitterde in 1B en kwam zo in het vizier van Club Brugge. Hij begon uitstekend aan het seizoen met 3 goals in de competitie en de beker, maar verdween daarna geleidelijk van het voorplan.In totaal speelde hij 30 blauw-zwarte matchen, goed voor 4 goals en 8 assists.



Tau tekende in 2018 voor 4 jaar bij de Premier League-club van Leandro Trossard, maar werd meteen verhuurd aan Union. De polyvalente aanvaller schitterde in 1B en kwam zo in het vizier van Club Brugge. Hij begon uitstekend aan het seizoen met 3 goals in de competitie en de beker, maar verdween daarna geleidelijk van het voorplan.In totaal speelde hij 30 blauw-zwarte matchen, goed voor 4 goals en 8 assists.

14:50 14 uur 50. Oostende strikt nu ook middenvelder van Stuttgart. KV Oostende blijft goed op dreef in deze transferperiode. Na gisteren al 3 spelers te hebben voorgesteld doen ze er aan de kust vandag nog eentje bij. Met Nick Bätzner haalt KVO opnieuw een Duitse jeugdinternational binnen. Bätzner, een 20 jaar oude creatieve middenvelder, kwam het afgelopen seizoen uit voor het tweede team van Stuttgart, dat in de vijfde divisie aantreedt. Daar scoorde hij vier doelpunten en gaf hij 5 assists. Gauthier Ganaye, de nieuwe sterke man aan de kust, heeft alvast veel geloof in zijn nieuwe aanwinst. "Ik ben ervan overtuigd dat hij over enkele jaren het mooie weer maakt in een topcompetitie", aldus Ganaye.



Met Nick Bätzner haalt KVO opnieuw een Duitse jeugdinternational binnen. Bätzner, een 20 jaar oude creatieve middenvelder, kwam het afgelopen seizoen uit voor het tweede team van Stuttgart, dat in de vijfde divisie aantreedt. Daar scoorde hij vier doelpunten en gaf hij 5 assists.

Gauthier Ganaye, de nieuwe sterke man aan de kust, heeft alvast veel geloof in zijn nieuwe aanwinst. "Ik ben ervan overtuigd dat hij over enkele jaren het mooie weer maakt in een topcompetitie", aldus Ganaye.

