Transfers JPL: KVM strikt Bushiri, STVV huurt aanvaller van Inter

Sint-Truiden kan ook volgend seizoen rekenen op aanvaller Facundo Colidio. De 20-jarige Argentijn wordt voor een extra seizoen gehuurd van Inter, dat hem in 2017 wegplukte bij Boca Juniors. Colidio was vorig jaar goed voor één goal en zeven assists bij STVV.

15 uur 59. Aanvaller van Inter één seizoen langer bij STVV. Sint-Truiden kan ook volgend seizoen rekenen op aanvaller Facundo Colidio. De 20-jarige Argentijn wordt voor een extra seizoen gehuurd van Inter, dat hem in 2017 wegplukte bij Boca Juniors. Colidio was vorig jaar goed voor één goal en zeven assists bij STVV. .

20:48

20 uur 48. KV Oostende strikt "doelwit". KV Oostende moet zijn kern gevoelig versterken en de kustploeg meldt de komst van een eerste aanwinst. De Franse defensieve middenvelder Maxime D'Arpino (24) ligt onder contract tot 2024. "Hij gold bij de Franse tweedeklasser Orléans op zijn positie als één van de beste spelers van de reeks", schrijft KVO. "Ik volg hem al jaren, hij is technisch een zeer uitmuntende speler," voegt Executive President Gauthier Ganaye er nog aan toe. "Hij is geen robuuste, grote middenvelder, maar wél een technisch zeer onderlegde speler die bovendien zeer gevaarlijk is op stilstaande fases." "Met zijn verfijnde traptechniek zorgt ie voor veel gevaar, zowel doelpunten als assists. Verscheidene Franse eersteklassers toonden interesse in hem dus we zijn opgetogen dat Maxime voor het Oostendse project kiest." De doorbraak op het hoogste niveau kwam er nooit voor de voormalige Franse jeugdinternational. In de Ligue 2 kwam hij afgelopen seizoen tot een twintigtal wedstrijden bij Orléans, dat met een laatste plaats uit de tweede klasse gekegeld werd. Voor zijn jeugdclub Olympique Lyon speelde hij geen enkele officiële wedstrijd. .