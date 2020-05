Transfers in Jupiler Pro League: AA Gent verhuurt Eric Smith aan ex-club

10:39

10 uur 39. AA Gent leent Eric Smith uit aan Norrköping. Eric Smith (23) zal ook dit seizoen niet doorbreken bij AA Gent. De Zweedse middenvelder verliet Norrköping in 2018 voor een avontuur in de Jupiler Pro League, maar kon nooit zijn stempel drukken in de Ghelamco Arena. Na een uitleenbeurt bij het Noorse Tromso gaat Smith weer een seizoen aan de slag bij ex-club Norrköping in Zweden. .