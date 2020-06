Transfers in JPL: Standard bindt jeugdspelers aan zich, Eupen laat huurlingen gaan

15:37 15 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:03 15 uur 03. Standard bindt twee jeugdspelers aan zich. Standard lijkt de kaart van de jeugd te trekken. Vandaag werden drie 18-jarigen aan de club gebonden. Zo kreeg jeugdproduct Olivier Dumont een contract aangeboden. De 18-jarige middenvelder belandde in 2011 in het opleidingscentrum van Standard. Hij speelde vorig seizoen bij de U18/U21. Ook Damjan Pavlovic, de jonge Belgo-Servische defensieve middenvelder, kreeg een nieuw contract. Hij is sinds 2008 actief in het opleidingscentrum en speelde ook bij de U18/U21. De jonge Burkinese aanvaller Abdoul Fessal maakt definitief de overstap naar de Rouches. Hij werd al sinds september door ASEC Mimosas uitgeleend aan Standard de Liège. Sinds januari en zijn deelname aan de winterstage, trainde hij regelmatig mee met de eerste ploeg. . Standard bindt twee jeugdspelers aan zich Standard lijkt de kaart van de jeugd te trekken. Vandaag werden drie 18-jarigen aan de club gebonden. Zo kreeg jeugdproduct Olivier Dumont een contract aangeboden. De 18-jarige middenvelder belandde in 2011 in het opleidingscentrum van Standard. Hij speelde vorig seizoen bij de U18/U21.

Ook Damjan Pavlovic, de jonge Belgo-Servische defensieve middenvelder, kreeg een nieuw contract. Hij is sinds 2008 actief in het opleidingscentrum en speelde ook bij de U18/U21.

De jonge Burkinese aanvaller Abdoul Fessal maakt definitief de overstap naar de Rouches. Hij werd al sinds september door ASEC Mimosas uitgeleend aan Standard de Liège. Sinds januari en zijn deelname aan de winterstage, trainde hij regelmatig mee met de eerste ploeg.

15:03 15 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:02 15 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:01 15 uur 01. Eupen laat huurlingen vertrekken. De Iraniërs Omid Ebrahimi en Saeid Ezatolahi spelen volgend seizoen niet meer voor KAS Eupen. "De huur van beide spelers eindigt op 30 juni. Omid Ebrahimi keert terug naar zijn Qatarese club Al Ahli SC, Saeid Ezatolahi trekt opnieuw naar de Russische eersteklasser FK Rostov", aldus Eupen. De 32-jarige Ebrahimi, een centrale middenvelder, speelde 20 wedstrijden voor Eupen. De 23-jarige Ezatolahi, ook een middenvelder, kwam aan zes optredens. Woensdag kondigde de club uit 1A ook al het vertrek van huurspelers Olivier Verdon (Alaves), een verdediger uit Benin, en de Spaanse aanvaller Jon Bautista (Real Sociedad) aan. . Eupen laat huurlingen vertrekken De Iraniërs Omid Ebrahimi en Saeid Ezatolahi spelen volgend seizoen niet meer voor KAS Eupen. "De huur van beide spelers eindigt op 30 juni. Omid Ebrahimi keert terug naar zijn Qatarese club Al Ahli SC, Saeid Ezatolahi trekt opnieuw naar de Russische eersteklasser FK Rostov", aldus Eupen.

De 32-jarige Ebrahimi, een centrale middenvelder, speelde 20 wedstrijden voor Eupen. De 23-jarige Ezatolahi, ook een middenvelder, kwam aan zes optredens. Woensdag kondigde de club uit 1A ook al het vertrek van huurspelers Olivier Verdon (Alaves), een verdediger uit Benin, en de Spaanse aanvaller Jon Bautista (Real Sociedad) aan.

11-06-2020 11-06-2020.

15:55 15 uur 55. Defourny verhuist van Lokeren naar Eupen. Théo Defourny staat volgend seizoen onder de lat in Eupen. De 28-jarige doelman komt over van Lokeren en tekent een contract voor twee seizoenen. Defourny genoot zijn opleiding bij Olympique Lyon en stond tussen de palen bij onder meer Antwerp, Virton, Moeskroen en Tubeke. In 2018-2019 werd hij verkozen tot beste doelman van 1B, ondanks de degradatie van Tubeke. . Defourny verhuist van Lokeren naar Eupen Théo Defourny staat volgend seizoen onder de lat in Eupen. De 28-jarige doelman komt over van Lokeren en tekent een contract voor twee seizoenen. Defourny genoot zijn opleiding bij Olympique Lyon en stond tussen de palen bij onder meer Antwerp, Virton, Moeskroen en Tubeke. In 2018-2019 werd hij verkozen tot beste doelman van 1B, ondanks de degradatie van Tubeke.

15:52 15 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10-06-2020 10-06-2020.

21:01 21 uur 01. Alexander Corryn kiest voor Cercle Brugge. Alexander Corryn (26) stapt over van KV Mechelen naar Cercle Brugge. De Belgische linksachter, die eerder ook voor Antwerp en Lokeren speelde, tekent voor twee seizoenen. "Ik wil graag een mooi seizoen maken met Cercle: hopelijk hebben we onmiddellijk de goede flow te pakken en dan denk ik dat er wel wat mogelijk is. Ik vind dat er heel wat potentieel is bij Cercle." . Alexander Corryn kiest voor Cercle Brugge Alexander Corryn (26) stapt over van KV Mechelen naar Cercle Brugge. De Belgische linksachter, die eerder ook voor Antwerp en Lokeren speelde, tekent voor twee seizoenen. "Ik wil graag een mooi seizoen maken met Cercle: hopelijk hebben we onmiddellijk de goede flow te pakken en dan denk ik dat er wel wat mogelijk is. Ik vind dat er heel wat potentieel is bij Cercle."

20:58 20 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09-06-2020 09-06-2020.