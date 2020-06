Transfers in JPL: KV Mechelen heeft nieuwe assistent en Peyre verlengt

19:53

19 uur 53. Peyre blijft langer bij KV Mechelen. Thibaut Peyre heeft zijn contract bij KV Mechelen verlengd met 4 seizoenen. Dit seizoen startte de Franse centrale verdediger elke wedstrijd in de basis. "Thibaut is een absolute sterkhouder en een rots in de branding achterin. Door hem voor 4 jaar te laten bijtekenen, zet de club in op stabiliteit en continuïteit", klinkt het bij KV Mechelen. .