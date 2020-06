Transfers in JPL: KV Kortrijk stalt Batsula in Wit-Rusland

KV Kortrijk stalt linksachter Andriy Batsula komend seizoen bij Dinamo Minsk. De Wit-Russische topclub huurt de 28-jarige Oekraïner. Batsula arriveerde in de zomer 2018. hij speelde de voorbije twee seizoenen 29 officiële duels, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf. Het afgelopen seizoen kwam hij niet verder dan vier basisplaatsen en evenveel invalbeurten. Dinamo Minsk staat momenteel zevende in de Wit-Russische hoogste klasse, die nog loopt tot eind juli.

12 uur 53. KV Kortrijk verhuurt Batsula. KV Kortrijk stalt linksachter Andriy Batsula komend seizoen bij Dinamo Minsk. De Wit-Russische topclub huurt de 28-jarige Oekraïner. Batsula arriveerde in de zomer 2018. hij speelde de voorbije twee seizoenen 29 officiële duels, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf. Het afgelopen seizoen kwam hij niet verder dan vier basisplaatsen en evenveel invalbeurten. Dinamo Minsk staat momenteel zevende in de Wit-Russische hoogste klasse, die nog loopt tot eind juli. .

11:36

11 uur 36. Union laat Ferber op uitleenbeurt vertrekken. Union rekent komend seizoen niet meer op Roman Ferber. De 27-jarige aanvaller trekt op uitleenbeurt naar Francs Borains in 1e nationale. "Het is een ambitieuze club. Dat het een klasse lager is, maakt me weinig uit", vertelt Ferber, die hoopt niet meer als invaller te moeten fungeren. "Ik wil weer plezier maken." .