Transfers in JPL en 1B: Seraing ontvangt legertje huurlingen

Seraing, dat normaal gezien volgend seizoen mag aantreden in 1B, verwelkomt vers bloed. De Luikse club is een satellietclub van FC Metz, dat 6 jonge spelers voor een seizoen afstaat.

15 uur 03. Standard bindt drie jeugdspelers aan zich. Standard lijkt de kaart van de jeugd te trekken. Vandaag werden drie 18-jarigen aan de club gebonden. Zo kreeg jeugdproduct Olivier Dumont een contract aangeboden. De 18-jarige middenvelder belandde in 2011 in het opleidingscentrum van Standard. Hij speelde vorig seizoen bij de U18/U21. Ook Damjan Pavlovic, de jonge Belgo-Servische defensieve middenvelder, kreeg een nieuw contract. Hij is sinds 2008 actief in het opleidingscentrum en speelde ook bij de U18/U21. De jonge Burkinese aanvaller Abdoul Fessal maakt definitief de overstap naar de Rouches. Hij werd al sinds september door ASEC Mimosas uitgeleend aan Standard de Liège. Sinds januari en zijn deelname aan de winterstage, trainde hij regelmatig mee met de eerste ploeg. .