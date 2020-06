Transfers in JPL: Cercle Brugge plukt Corryn weg bij KV Mechelen

21:01 21 uur 01. Alexander Corryn kiest voor Cercle Brugge. Alexander Corryn (26) stapt over van KV Mechelen naar Cercle Brugge. De Belgische linksachter, die eerder ook voor Antwerp en Lokeren speelde, tekent voor twee seizoenen. "Ik wil graag een mooi seizoen maken met Cercle: hopelijk hebben we onmiddellijk de goede flow te pakken en dan denk ik dat er wel wat mogelijk is. Ik vind dat er heel wat potentieel is bij Cercle." . Alexander Corryn kiest voor Cercle Brugge Alexander Corryn (26) stapt over van KV Mechelen naar Cercle Brugge. De Belgische linksachter, die eerder ook voor Antwerp en Lokeren speelde, tekent voor twee seizoenen. "Ik wil graag een mooi seizoen maken met Cercle: hopelijk hebben we onmiddellijk de goede flow te pakken en dan denk ik dat er wel wat mogelijk is. Ik vind dat er heel wat potentieel is bij Cercle."

19:06 19 uur 06. Eupen haalt Baby in Antwerpen. Amara Baby heeft onderdak gevonden in Eupen. Het contract van de flankspeler bij Antwerp liep af. In Antwerpen zat hij de laatste maanden op een dood spoor en dus tekent hij nu voor een seizoen bij Eupen.

18:52 18 uur 52. Cercle Brugge wil zijn jeugdspelers dit seizoen kansen geven. Middenvelder Olivier Scholaert en rechtsachter Figo Suffys ondertekenden een semi-profcontract bij Cercle voor een seizoen, met de optie op een bijkomend seizoen. De nieuwkomers in de A-kern zijn beiden 19 jaar oud en komen uit de jeugdreeksen van Cercle.

19:33 Serge-Philippe Raux-Yao (21) is de eerste aanwinst van Cercle Brugge: "De Fransman is een linksvoetige centrale verdediger van 1m97 en komt over van de Franse tweedeklasser AJ Auxerre. Raux-Yao, een rasecht jeugdproduct van de Franse traditieploeg, ondertekende een contract voor 4 seizoenen bij Groen-Zwart.". 19 uur 33.

15:20 15 uur 20. Westerlo winkelt opnieuw Belgisch. Westerlo blijft de Belgische kaart trekken op de transfermarkt. De club legde eerder deze week al jeugdinternational Matias Lloci vast en heeft zich nu ook versterkt met Tuur Dierckx. De 25-jarige flankaanvaller komt over van Waasland-Beveren en heeft in het Kuipje een contract voor 3 seizoenen ondertekend. Westerlo kent geen geheimen voor Dierckx, want hij was er in de jeugdreeksen al 2 jaar aan de slag. Dierckx verdedigde als prof al de kleuren van Club Brugge, KV Kortrijk, Antwerp en Waasland-Beveren.

