Transfernieuws JPL: Oostende haalt nog een jeugdproduct van Lyon

13:40

13 uur 40. Oostende haalt nog een jeugdproduct van Lyon. Enkele dagen na defensieve middenvelder Maxime D'Arpino (Fra/24 jaar) heeft Oostende nog een jeugdproduct van Olympique Lyon gehaald. De 20-jarige Théo Ndicka is een linksachter, die het voorbije seizoen uitgeleend werd aan de Franse derdeklasser Bourge-en-Bresse, goed voor 3 goals en 2 assists. Volgens KVO-CEO Gauthier Ganaye pas "de opwindende speler in onze speelstijl": "Maak je klaar om een racket te ontdekken op de linkervleugel. Hij is een offensieve moderne linksachter met veel loopvermogen en een goede voorzet." Ndicka is de 3e aanwinst van KVO deze zomer en tekende tot 2023, met optie. Ndicka is blij: "KVO biedt mij de kans om in 1e klasse te spelen. Die kans wil ik met beide handen grijpen. De Belgische competitie staat maar net onder de top 5-competities, het is de ideale omgeving om me verder te ontwikkelen. Het is ook een competitie waar de scouts makkelijk de weg naar vinden." .