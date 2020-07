Transfernieuws JPL: KVO strikt jonge middenvelder van Stuttgart

14:50 14 uur 50. Oostende strikt nu ook middenvelder van Stuttgart. KV Oostende blijft goed op dreef in deze transferperiode. Na gisteren al 3 spelers te hebben voorgesteld doen ze er aan de kust vandag nog eentje bij. Met Nick Bätzner haalt KVO opnieuw een Duitse jeugdinternational binnen. Bätzner, een 20-jaar oude creatieve middenvelder, kwam het afgelopen seizoen uit voor het tweede team van Stuttgart, dat in de vijfde divisie aantreed. Daar scoorde hij vier doelpunten en scoorde hij 5 assists. Gauthier Ganaye, de nieuwe sterke man aan de kust, heeft alvast veel geloof in zijn nieuwe aanwinst. "Ik ben ervan overtuigd dat hij over enkele jaren het mooie weer maakt in een topcompetitie", aldus Ganaye. . Oostende strikt nu ook middenvelder van Stuttgart KV Oostende blijft goed op dreef in deze transferperiode. Na gisteren al 3 spelers te hebben voorgesteld doen ze er aan de kust vandag nog eentje bij.



Met Nick Bätzner haalt KVO opnieuw een Duitse jeugdinternational binnen. Bätzner, een 20-jaar oude creatieve middenvelder, kwam het afgelopen seizoen uit voor het tweede team van Stuttgart, dat in de vijfde divisie aantreed. Daar scoorde hij vier doelpunten en scoorde hij 5 assists.

Gauthier Ganaye, de nieuwe sterke man aan de kust, heeft alvast veel geloof in zijn nieuwe aanwinst. "Ik ben ervan overtuigd dat hij over enkele jaren het mooie weer maakt in een topcompetitie", aldus Ganaye.

21:53 21 uur 53. Deinze heeft de 32-jarige middenvelder Raphaël Lecomte aangetrokken. De Fransman komt over van Virton, dat geen licentie kreeg. Hij tekende een contract voor twee seizoenen en is de 5e aanwinst van de promovendus in 1B. Lecomte verdedigde eerder de kleuren van Zaragoza (2008-2009) en Navalcarnero (2009-2010) in Spanje en in ons land van Wezet (2010-2013), Westerlo (2013-2016) en Roeselare (2016-2018). Trainer David Gevaert kent Lecomte goed. "Van toen ik coach was bij Virton", klinkt het. "Hij is een toonbeeld van professionaliteit. Een harde werker, met een goede mentaliteit, die zichzelf wegcijfert in functie van de ploeg."

Lecomte verdedigde eerder de kleuren van Zaragoza (2008-2009) en Navalcarnero (2009-2010) in Spanje en in ons land van Wezet (2010-2013), Westerlo (2013-2016) en Roeselare (2016-2018).

Trainer David Gevaert kent Lecomte goed. "Van toen ik coach was bij Virton", klinkt het. "Hij is een toonbeeld van professionaliteit. Een harde werker, met een goede mentaliteit, die zichzelf wegcijfert in functie van de ploeg."

20:36 20 uur 36. En nog een speler voor Oostende! KV Oostende krijgt er maar geen genoeg van: na Jäkel en Hubert stelt het nu ook de 25-jarige Schotse verdediger Jack Hendry voor. Hendry komt over van Celtic, waarvoor hij zo'n 30-tal matchen speelde. Hij wordt gehuurd, maar als hij in de smaak valt, kan KVO hem definitief overnemen.

18:40 18 uur 40. Doelman Hubert gaat geluk beproeven bij KVO. Guillaume Hubert (26) verlaat Club Brugge voor KV Oostende. De doelman heeft bij KVO zijn handtekening gezet onder een contract tot en met 2023. Hubert brak in 2015 door op het hoogste niveau bij Standard. In twee seizoenen verdedigde hij het doel bij de Rouches 36 keer, waarna Hubert naar Club Brugge verkaste. Bij blauw-zwart stond hij maar 6 keer onder de lat. Afgelopen seizoen leende Club Hubert uit aan Cercle Brugge, waar hij goed was voor 9 basisplaatsen. Bij KVO gaat Hubert de concurrentie aan met de Kameroener Fabrice Ondoa. "Toen ik hoorde van de Oostendse interesse, had ik daar meteen oren naar," zegt Hubert. "De club wil een nieuw project starten, het is altijd leuk om daar deel van uit te kunnen maken. Daarnaast is de accommodatie, zowel in het stadion als in het trainingscomplex, top. Ik kijk er erg naar uit om hier het nieuwe seizoen aan te vatten."

Hubert brak in 2015 door op het hoogste niveau bij Standard. In twee seizoenen verdedigde hij het doel bij de Rouches 36 keer, waarna Hubert naar Club Brugge verkaste. Bij blauw-zwart stond hij maar 6 keer onder de lat. Afgelopen seizoen leende Club Hubert uit aan Cercle Brugge, waar hij goed was voor 9 basisplaatsen. Bij KVO gaat Hubert de concurrentie aan met de Kameroener Fabrice Ondoa.

"Toen ik hoorde van de Oostendse interesse, had ik daar meteen oren naar," zegt Hubert. "De club wil een nieuw project starten, het is altijd leuk om daar deel van uit te kunnen maken. Daarnaast is de accommodatie, zowel in het stadion als in het trainingscomplex, top. Ik kijk er erg naar uit om hier het nieuwe seizoen aan te vatten."



18:35 18 uur 35. Lommel strikt Costa Ricaanse goaltjesdief. Lommel heeft de Costa Ricaan Manfred Ugalde aangetrokken. De 18-jarige pocketspits ondertekende in Limburg meteen een contract voor seizoenen. Ugalde komt over van Deportivo Saprissa uit eigen land. Daar brak hij dit seizoen door in het eerste elftal en scoorde in totaal 16 keer (plus 9 assists) in 45 wedstrijden. De jonge aanvaller (1,71m) deed ook ervaring op in de Concacaf Champions League en debuteerde in februari voor de nationale ploeg in een oefenduel tegen de VS.

Ugalde komt over van Deportivo Saprissa uit eigen land. Daar brak hij dit seizoen door in het eerste elftal en scoorde in totaal 16 keer (plus 9 assists) in 45 wedstrijden.

De jonge aanvaller (1,71m) deed ook ervaring op in de Concacaf Champions League en debuteerde in februari voor de nationale ploeg in een oefenduel tegen de VS.