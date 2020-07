Transfernieuws JPL: Gent vindt jonge Braziliaanse winger in Georgië

11:53 11 uur 53. AA Gent vindt jonge Braziliaanse winger in Georgië. AA Gent heeft met de 18- Braziliaan Julio Vinicius een nieuwe aanvaller binnengehaald. Vinicius komt over van FC Gareji, een derdeklasser in Georgië, en maakte het nieuws zelf bekend op zijn Instagramaccount. Hij zou een overeenkomst voor 2 seizoenen hebben ondertekend. Vinicius maakte in januari de overstap van Bahia in zijn thuisland naar FC Gareji Sagarejo. Van de Braziliaan wordt niet meteen verwacht dat hij inzetbaar is in het eerste elftal. Hij is de 6e versterking na doelman Davy Roef (Anderlecht), verdedigers Nurio Fortuna (Charleroi) en Dino Arslanagic (Antwerp), middenvelder Alexander De Bruyn (STVV) en aanvaller Jordan Botaka (STVV). . AA Gent vindt jonge Braziliaanse winger in Georgië AA Gent heeft met de 18- Braziliaan Julio Vinicius een nieuwe aanvaller binnengehaald. Vinicius komt over van FC Gareji, een derdeklasser in Georgië, en maakte het nieuws zelf bekend op zijn Instagramaccount. Hij zou een overeenkomst voor 2 seizoenen hebben ondertekend. Vinicius maakte in januari de overstap van Bahia in zijn thuisland naar FC Gareji Sagarejo.



09:42 09 uur 42. Percy Tau wuift Club Brugge uit. Percy Tau (26) heeft afscheid genomen van Club Brugge. De Zuid-Afrikaan, die voor 1 seizoen gehuurd werd van Brighton & Hove, bedankt zijn medespelers, het technische team en de hele staf én de supporters "voor een succesvolle uitleenbeurt". Tau tekende in 2018 voor 4 jaar bij de Premier League-club van Leandro Trossard, maar werd meteen verhuurd aan Union. De polyvalente aanvaller schitterde in 1B en kwam zo in het vizier van Club Brugge. Hij begon uitstekend aan het seizoen met 3 goals in de competitie en de beker, maar verdween daarna geleidelijk van het voorplan.In totaal speelde hij 30 blauw-zwarte matchen, goed voor 4 goals en 8 assists.



14:50 14 uur 50. Oostende strikt nu ook middenvelder van Stuttgart. KV Oostende blijft goed op dreef in deze transferperiode. Na gisteren al 3 spelers te hebben voorgesteld doen ze er aan de kust vandag nog eentje bij. Met Nick Bätzner haalt KVO opnieuw een Duitse jeugdinternational binnen. Bätzner, een 20-jaar oude creatieve middenvelder, kwam het afgelopen seizoen uit voor het tweede team van Stuttgart, dat in de vijfde divisie aantreedt. Daar scoorde hij vier doelpunten en gaf hij 5 assists. Gauthier Ganaye, de nieuwe sterke man aan de kust, heeft alvast veel geloof in zijn nieuwe aanwinst. "Ik ben ervan overtuigd dat hij over enkele jaren het mooie weer maakt in een topcompetitie", aldus Ganaye.



21:53 21 uur 53. Deinze heeft de 32-jarige middenvelder Raphaël Lecomte aangetrokken. De Fransman komt over van Virton, dat geen licentie kreeg. Hij tekende een contract voor twee seizoenen en is de 5e aanwinst van de promovendus in 1B. Lecomte verdedigde eerder de kleuren van Zaragoza (2008-2009) en Navalcarnero (2009-2010) in Spanje en in ons land van Wezet (2010-2013), Westerlo (2013-2016) en Roeselare (2016-2018). Trainer David Gevaert kent Lecomte goed. "Van toen ik coach was bij Virton", klinkt het. "Hij is een toonbeeld van professionaliteit. Een harde werker, met een goede mentaliteit, die zichzelf wegcijfert in functie van de ploeg."

20:36 20 uur 36. En nog een speler voor Oostende! KV Oostende krijgt er maar geen genoeg van: na Jäkel en Hubert stelt het nu ook de 25-jarige Schotse verdediger Jack Hendry voor. Hendry komt over van Celtic, waarvoor hij zo'n 30-tal matchen speelde. Hij wordt gehuurd, maar als hij in de smaak valt, kan KVO hem definitief overnemen.

