Transfernieuws JPL: Alexandre De Bruyn van STVV naar AA Gent: "Mooiste moment"

19:03

19 uur 03. AA Gent plukt opnieuw speler weg bij STVV: Alexandre De Bruyn tekent voor 3 seizoenen. AA Gent is actief op de transfermarkt. Aan het rijtje nieuwkomers wordt nu Alexandre De Bruyn toegevoegd. Hij komt, net als die andere aanwinst Jordan Botaka, over van STVV. De Bruyn tekent een contract voor 3 seizoenen. "Dit is het mooiste moment uit mijn carrière", zegt de 26-jarige Belgische middenvelder. "Gent is één van de beste clubs van het land. Deze ploeg brengt het aantrekkelijkste voetbal." De Bruyn speelde sinds 2018 bij STVV. In 36 wedstrijden was hij goed voor 4 doelpunten en 3 assists. .