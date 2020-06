Sterkhouder Rob Schoofs blijft KV Mechelen trouw tot 2024

20:58 20 uur 58. Rob Schoofs tekent bij tot 2024. KV Mechelen heeft het contract van Rob Schoofs verlengd. De linksvoetige middenvelder, die sinds 2017 voor Malinwa speelt, blijft tot 2024. Hij is al de derde speler die zijn handtekening onder een nieuw contract zet: ook Thibault Peyre en William Togui verlengden al. . Rob Schoofs tekent bij tot 2024 KV Mechelen heeft het contract van Rob Schoofs verlengd. De linksvoetige middenvelder, die sinds 2017 voor Malinwa speelt, blijft tot 2024. Hij is al de derde speler die zijn handtekening onder een nieuw contract zet: ook Thibault Peyre en William Togui verlengden al.

12:42 12 uur 42. Diandy nog een jaartje in Charleroi. Christophe Diandy heeft zijn contract bij Charleroi met een seizoen verlengd. De Senegalese middenvelder speelt al sinds 2014 voor de club, en ook in 2012-2013 was hij er al een jaartje actief. Momenteel herstelt hij nog van een knieblessure. Diandy is 29. Hij speelde eerder voor Anderlecht, OHL en Bergen.

27-06-2020 27-06-2020.

27-06-2020

22:14 22 uur 14. Boya transfervrij naar Antwerp. De Kameroener Frank Boya zet zijn carrière verder bij Antwerp. De 23-jarige middenvelder komt transfervrij over van Moeskroen. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen (met twee seizoenen extra in optie). De Kameroener droeg sinds 2017 het shirt van Moeskroen, waar hij een basisspeler was. Afgelopen seizoen speelde hij 30 wedstrijden voor Les Hurlus (2 goals, 2 assisten).

17:02 17 uur 02. KV Mechelen verlengt contract van William Togui. KV Mechelen heeft zijn Ivoriaanse spits William Togui langer aan de club verbonden. Hij ondertekende een contractverlenging tot 2024. De 23-jarige Togui speelt sinds de zomer van 2018 voor KVM. Afgelopen seizoen trof hij 9 keer raak in 27 wedstrijden.

De 23-jarige Togui speelt sinds de zomer van 2018 voor KVM. Afgelopen seizoen trof hij 9 keer raak in 27 wedstrijden.



26-06-2020 26-06-2020.

26-06-2020

16:49 16 uur 49. Musona wordt opnieuw uitgeleend aan Eupen. Anderlecht is een van zijn overbodige spelers weer een jaartje kwijt. Knowledge Musona (33) gaat weer bij Eupen aan de slag. Daar voetbalde de Zimbabwaan de voorbije 6 maanden ook al. Musona kwam in het zog van Marc Coucke van KV Oostende naar Anderlecht, maar overtuigde er nooit. Na een passage bij Lokeren volgt er nu dus een nieuwe uitleenbeurt bij Eupen. Musona mag spelen tegen zijn moederclub. "Er is ook een optie tot koop afgesproken", meldt paars-wit.

Musona kwam in het zog van Marc Coucke van KV Oostende naar Anderlecht, maar overtuigde er nooit. Na een passage bij Lokeren volgt er nu dus een nieuwe uitleenbeurt bij Eupen.

Musona mag spelen tegen zijn moederclub. "Er is ook een optie tot koop afgesproken", meldt paars-wit.