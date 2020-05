LIVE: Mis niets van de kampioenenmatch van Club Brugge

19:58 19 uur 58. DJ Mata. Als afsluiter duikt dj Clinton Mata in zijn platenbak voor een feestje. Zijn eerste keuze is geen verrassing: "We are the champions." Mata probeert ook mee te zingen, maar bewijst daarbij alleen dat hij meer kwaliteiten heeft als voetballer. . DJ Mata Als afsluiter duikt dj Clinton Mata in zijn platenbak voor een feestje. Zijn eerste keuze is geen verrassing: "We are the champions." Mata probeert ook mee te zingen, maar bewijst daarbij alleen dat hij meer kwaliteiten heeft als voetballer.

19:55 19 uur 55. De ene na de andere speler van Club Brugge wordt nu voor de corona-proofe microfoon gehaald.

19:52 19 uur 52. Elke speler droomt ervan om in zijn eerste seizoen meteen kampioen te worden. Dit is een moment dat ik nooit zal vergeten. Charles De Ketelaere. Elke speler droomt ervan om in zijn eerste seizoen meteen kampioen te worden. Dit is een moment dat ik nooit zal vergeten. Charles De Ketelaere

19:51 19 uur 51. Club Brugge is kampioen! Het is nu definitief: Club Brugge mag zich kampioen noemen.

19:50 19 uur 50. Rits met de 16-0-eindstand. Diep in de extra tijd zet Mats Rits, tegen Waasland-Beveren, de 16-0-eindstand op het bord. 16 goals, een symbolisch cijfer aangezien het de 16e titel is voor Club Brugge.

19:50 Rits zet de kers op de taart. 19 uur 50. Rits zet de kers op de taart

19:44 19 uur 44. Mats Rits kan het niet geloven, maar hij kopt de 15-0 binnen. Zou het hier op 16-0 gaan eindigen?

19:39 19 uur 39. Wel of niet over de lijn? 14-0! De Brugse machine was even stilgevallen, maar met een stiftje maakt Vanaken er toch 14-0 van. Het is niet helemaal zeker over de bal over de lijn is, maar de VAR ziet geen reden om de goal af te keuren.

19:39 Vanaken scoort, Antwerp ligt in de touwen. 19 uur 39. Vanaken scoort, Antwerp ligt in de touwen

19:27 19 uur 27. Nog eentje voor Okereke: 13-0. Okereke heeft de smaak te pakken en scoort met een kopbal tegen Oostende zijn 2e van de avond.

19:19 19 uur 19. Okereke met een nummertje. Het knappe nummertje van Okereke tegen Zulte Waregem is goed voor de 12-0. En we zijn nog maar net voorbij het uur!

19:19 Okereke viert zijn doelpunt tegen Essevee. 19 uur 19. Okereke viert zijn doelpunt tegen Essevee

19:15 19 uur 15. Kogel van Dennis. De bolletjes op het telraam beginnen weer te schuiven. Vanuit een bijna onmogelijke hoek haalt Dennis verschroeiend uit voor de 11-0.

19:14 19 uur 14. 10-10-10. De 10e is getekend Krépin Diatta. Balanta recupereert de bal en Diatta plaatst na een kapbeweging de bal van buiten de 16 in het hoekje.

19:01 19 uur 01. Schrijvers met de 9-0. Club Brugge gaat na de rust gewoon op zijn elan voort. Schrijvers laat er geen gras over groeien en trapt zonder pardon de 9-0 binnen.

19:01 Ook Schrijvers pikt zijn goaltje mee. 19 uur 01. Ook Schrijvers pikt zijn goaltje mee

18:47 18 uur 47. Rust: 8-0. Bij de rust staat het maar liefst 8-0. Club Brugge is heer en meester in deze kampioenenmatch.

18:42 18 uur 42. Tau met de 8-0. Van concentratieverlies of verslapping is bij Club Brugge geen sprake. Percy Tau tekent voor de 8-0.

18:41 18 uur 41. Intussen schudt Simon Mignolet aan de overkant de ene na de andere knappe save uit zijn mouwen. Zo blijft de 0 op het bord.

18:39 18 uur 39. Hattrick van Vanaken. Nog voor de rust zit Hans Vanaken al aan 3 goals. Vormer mag een vrijschop nemen tegen Anderlecht. De bal ketst af op de muur, waarna Vanaken het leer in één tijd in doel lepelt.

18:39 18 uur 39. Het prachtige doelpunt van Vanaken tegen Anderlecht. Het prachtige doelpunt van Vanaken tegen Anderlecht

18:32 18 uur 32. Daar is de 6-0 al! Ook de buren uit Cercle passeren het hoogtepuntenoverzicht van Club Brugge. Vormer is opnieuw de aangever, Diatta hoeft de bal maar binnen te lopen.

18:32 Het doelpunt van Diatta wordt gevierd. 18 uur 32. Het doelpunt van Diatta wordt gevierd

18:30 18 uur 30. VAR keurt hakbalgoal Dennis goed. De doelpunten vallen nu als rijpe appelen van de boom. Dennis hakt de bal "à la Suarez" in het doel. Eerst wordt de goal nog afgekeurd, maar de VAR keurt de 5-0 toch goed.

18:30 18 uur 30. De knappe hakbal van Dennis. De knappe hakbal van Dennis

18:27 18 uur 27. Ook Tau pikt zijn goaltje mee. Nog voor het halfuur staat het al 4-0. Vormer bedient Tau, die niet kan missen van zo dichtbij.

18:27 Tau wordt gefeliciteerd voor zijn doelpunt. 18 uur 27. Tau wordt gefeliciteerd voor zijn doelpunt

18:23 18 uur 23. 23e minuut: applaus voor Sterchele. Ook 12 jaar na het ongeluk van François Sterchele applaudisseert het publiek in Jan Breydel nog altijd voor de betreurde Club-spits.

18:20 18 uur 20. En opnieuw Vanaken: 3-0. De lange Vanaken wordt weer gevonden, deze keer vanaf de rechterkant door Schrijvers. Moeskroen is in dit geval het gewillige slachtoffer.

18:20 Vanaken met zijn 2e van de avond. 18 uur 20. Vanaken met zijn 2e van de avond

18:10 18 uur 10. Vanaken kopt de 2-0 binnen. De 2-0 liet even op zich wachten, onder meer omdat paal en lat werden geraakt en Kompany een bal van de lijn keerde, maar op de kopbal van Gouden Schoen Hans Vanaken is de tegenstander (Gent in dit geval) toch kansloos.

18:10 De kopbalgoal van Vanaken. 18 uur 10. De kopbalgoal van Vanaken

18:00 18 uur . Balanta met de 1-0. Na 30 seconden ligt de bal er al in. Het is de knappe trap van Balanta, weliswaar afgeweken, tegen Charleroi die het vermodelijke doelpuntenfestival opent.

18:00 Het snelle doelpunt van Balanta. 18 uur . Het snelle doelpunt van Balanta

18:00 18 uur .

17:57 17 uur 57. Daar zijn de spelers! De spelers van Club Brugge, en hun virtuele tegenstanders, betreden het veld. Het lijkt erop dat we een compilatie van de hoogtepunten van het voorbije seizoen van blauw-zwart zullen krijgen.

17:51 17 uur 51. Vanaken: "Heel speciale titel, maar daarom niet minder mooi". Vanaken: "Heel speciale titel, maar daarom niet minder mooi"

17:50 17 uur 50. Vormer: "Hoop dat we de bekerfinale nog spelen". Vormer: "Hoop dat we de bekerfinale nog spelen"

17:42 17 uur 42. We kijken er al lang naar uit om deze kampioenenmatch te spelen. De spelers moeten het nu nog een laatste keer op de mat tonen. Philippe Clement (coach Club Brugge). We kijken er al lang naar uit om deze kampioenenmatch te spelen. De spelers moeten het nu nog een laatste keer op de mat tonen. Philippe Clement (coach Club Brugge)

17:35 17 uur 35. Als ik 1 speler moet kiezen die er dit seizoen bovenuit stak, dan is het Clinton Mata. Zowel aanvallend als verdedigend. Het is een complete voetballer. Leo Van der Elst. Als ik 1 speler moet kiezen die er dit seizoen bovenuit stak, dan is het Clinton Mata. Zowel aanvallend als verdedigend. Het is een complete voetballer. Leo Van der Elst

17:31 17 uur 31. Aftellen naar kampioenenmatch. Presentator Stijn De Groote zit klaar met analisten Leo Van der Elst en Rik Verheye om af te tellen naar de kampioenenmatch. "We hebben toch wat zenuwen." Hoe die kampioenenmatch er zal uitzien, is nog niet duidelijk.

16:10 16 uur 10. Deejay Clinton Mata. Clinton Mata is straks verantwoordelijk voor de ambiance. De rechtsback zet zich vanavond achter de discobar in Brugge.

16:09 16 uur 09. Clinton Mata kiest straks de feestplaten.

14:29 14 uur 29. Clement: "Uiteraard was er nog vrees, want dit zijn geen sportieve beslissingen". Clement: "Uiteraard was er nog vrees, want dit zijn geen sportieve beslissingen"

14:28 Club Brugge is zijn trofee al gaan ophalen:

14:28 14 uur 28. Zo vieren de spelers van Club Brugge bij hen thuis de 16e landstitel. Zo vieren de spelers van Club Brugge bij hen thuis de 16e landstitel

14:25 14 uur 25. Opvallend Simon Mignolet viert 16e landstitel Club Brugge met funky dansje

14:23 14 uur 23. De jongens verdienen ook een feestje. Ze hebben een heel jaar lang heel hard gestreden en zijn ook heel constant gebleven in hun prestaties. Philippe Clement. De jongens verdienen ook een feestje. Ze hebben een heel jaar lang heel hard gestreden en zijn ook heel constant gebleven in hun prestaties. Philippe Clement

