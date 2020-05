LIVE: Duidelijkheid over het Belgische voetbal na Algemene Vergadering Pro League?

16:02 16 uur 02. Anonieme stemming? Welke meerderheid? Straks wordt er dus gestemd in de videoconferentie. De afgevaardigden van de 23 profclubs brengen hun stem uit, net als enkele vertegenwoordigers van de Pro League. Belangrijk: de stemmen van de G5-clubs (Anderlecht, AA Gent, Club Brugge, Racing Genk en Standard) wegen zwaarder door dan de K11 (de overige clubs uit 1A) en de clubs uit 1B. Het is ook afwachten welke meerderheid noodzakelijk geacht wordt om de stemming door te duwen. Volstaat een gewone meerderheid of is een meerderheid van 80 procent noodzakelijk? Dat hangt mee af van de interpretatie van het voorstel: wordt deze formule beschouwd als een voortzetting van de huidige competitieformule of gaat het om een formatwijziging? Bovendien zouden sommige vertegenwoordigers ook aansturen op een anonieme stemming. Ook dat spelletje poker kan de uitkomst van de vergadering nog een extra wending geven. . Anonieme stemming? Welke meerderheid? Straks wordt er dus gestemd in de videoconferentie. De afgevaardigden van de 23 profclubs brengen hun stem uit, net als enkele vertegenwoordigers van de Pro League. Belangrijk: de stemmen van de G5-clubs (Anderlecht, AA Gent, Club Brugge, Racing Genk en Standard) wegen zwaarder door dan de K11 (de overige clubs uit 1A) en de clubs uit 1B.

Het is ook afwachten welke meerderheid noodzakelijk geacht wordt om de stemming door te duwen. Volstaat een gewone meerderheid of is een meerderheid van 80 procent noodzakelijk? Dat hangt mee af van de interpretatie van het voorstel: wordt deze formule beschouwd als een voortzetting van de huidige competitieformule of gaat het om een formatwijziging?

Bovendien zouden sommige vertegenwoordigers ook aansturen op een anonieme stemming. Ook dat spelletje poker kan de uitkomst van de vergadering nog een extra wending geven.

Het is ook mogelijk dat er aan het einde van deze lange dag nog geen beslissing is.

Het voorstel dat nu op tafel ligt:
- Club Brugge is kampioen
- Waasland-Beveren degradeert
- 1A blijft volgend seizoen uit 16 clubs bestaan
- nieuw seizoen zou beginnen op 7 augustus
- OHL en Beerschot krijgen iets meer tijd om hun terugmatch in de finale van 1B toch nog te spelen
- als promotiekandidaten OHL en Beerschot niet kunnen voetballen, profiteert Westerlo als leider na de reguliere competitie in 1B en promoveert het naar 1A
- bekerfinale kan gespeeld worden tot 3 augustus
- volgend seizoen: ingekorte play-offs
- 1B blijft uit 8 clubs bestaan
- geen periodekampioenen en titelfinale : kampioen in 1B is na reguliere competitie bekend

15:49 15 uur 49. Peter Vandenbempt bespreekt het meest recente voorstel. Peter Vandenbempt bespreekt het meest recente voorstel