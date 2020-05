LIVE: Club Brugge is kampioen, Waasland-Beveren degradeert

19:09 19 uur 09. Opvallend Simon Mignolet viert 16e landstitel Club Brugge met funky dansje

Licht staat ook op groen voor de miniversie van de play-offs. En wat met het format voor volgend seizoen? In 2020-2021 sluiten we het seizoen af met een afgeslankte versie van de play-offs. Nummers 1 tot en met 4 spelen in de Champions Play-offs voor de titel en Europese tickets. Ook dat onderdeel is al goedgekeurd.

18:07 De landskampioen is bekend. 18 uur 07. De landskampioen is bekend

Club Brugge is kampioen 2019-2020, Waasland-Beveren zakt. Daar zijn de eerste beslissingen: de competitie na 29 speeldagen wordt aanvaard. Club Brugge is kampioen, Waasland-Beveren zakt. Er werd een meerderheid van 84 procent gevonden in de stemming.

Lange weg. Op 2 april formuleerde de Raad van Bestuur van de Pro League al een intentieverklaring om de huidige competitie na 29 speeldagen stop te zetten en Club Brugge uit te roepen tot kampioen, maar sindsdien leggen de Belgische voetbalclubs een echt hindernissenparcours af. De Algemene Vergadering moet deze intentie bekrachtigen met een stemming, maar de meeting werd meermaals uitgesteld. De AV keek vooral naar de Veiligheidsraad en politici, die met een duidelijk signaal - lees: overmacht - de clubs moesten beschermen tegen potentiële claims van de rechtenhouders. Bovendien moest ook het BAS nog oordelen over heel wat licentiedossiers. Die eventuele valkuilen zijn intussen weggewerkt, maar dat betekent niet dat de vergadering nu minder woelig zal verlopen.

16:41 Wordt Club Brugge straks uitgeroepen tot kampioen? 16 uur 41. Wordt Club Brugge straks uitgeroepen tot kampioen?

Nietigverklaring? In Nederland werd de competitie geannuleerd: geen kampioen, geen zakkers, geen stijgers. Is ook deze denkoefening (vandaag) nog een optie? "Neen", schat Peter Vandenbempt in, "want ook hier moet over gestemd worden en dit punt staat niet langer op de agenda van vandaag."

Anonieme stemming? Welke meerderheid? Straks wordt er dus gestemd in de videoconferentie. De afgevaardigden van de 23 profclubs brengen hun stem uit, net als enkele vertegenwoordigers van de Pro League. Belangrijk: de stemmen van de G5-clubs (Anderlecht, AA Gent, Club Brugge, Racing Genk en Standard) wegen zwaarder door dan de K11 (de overige clubs uit 1A) en de clubs uit 1B. Het is ook afwachten welke meerderheid noodzakelijk geacht wordt om de stemming door te duwen. Volstaat een gewone meerderheid of is een meerderheid van 80 procent noodzakelijk? Dat hangt mee af van de interpretatie van het voorstel: wordt deze formule beschouwd als een voortzetting van de huidige competitieformule of gaat het om een formatwijziging? Bovendien zouden sommige vertegenwoordigers ook aansturen op een anonieme stemming. Ook dat spelletje poker kan de uitkomst van de vergadering nog een extra wending geven.

15:59 15 uur 59. Het is ook mogelijk dat er aan het einde van deze lange dag nog geen beslissing is. Peter Vandenbempt. Het is ook mogelijk dat er aan het einde van deze lange dag nog geen beslissing is. Peter Vandenbempt

Het voorstel dat nu op tafel ligt. - Club Brugge is kampioen

- Waasland-Beveren degradeert

- 1A blijft volgend seizoen uit 16 clubs bestaan

- nieuw seizoen zou beginnen op 7 augustus

- OHL en Beerschot krijgen iets meer tijd om hun terugmatch in de finale van 1B toch nog te spelen

- als promotiekandidaten OHL en Beerschot niet kunnen voetballen, profiteert Westerlo als leider na de reguliere competitie in 1B en promoveert het naar 1A

- bekerfinale kan gespeeld worden tot 3 augustus

- volgend seizoen: ingekorte play-offs

- 1B blijft uit 8 clubs bestaan

- geen periodekampioenen en titelfinale: kampioen in 1B is na reguliere competitie bekend

15:49 15 uur 49. Peter Vandenbempt bespreekt het meest recente voorstel. Peter Vandenbempt bespreekt het meest recente voorstel