Algemene Vergadering: Club Brugge is kampioen, Waasland-Beveren degradeert

19:09 19 uur 09. Opvallend Simon Mignolet viert 16e landstitel Club Brugge met funky dansje

19:01 19 uur 01. Jupiler Pro League OVERZICHT: Dit heeft de Pro League beslist in de Algemene Vergadering

In 2020-2021 sluiten we het seizoen af met een afgeslankte versie van de play-offs. Nummers 1 tot en met 4 spelen in de Champions Play-offs voor de titel en Europese tickets. Ook dat onderdeel is al goedgekeurd.

18:07 De landskampioen is bekend. 18 uur 07. De landskampioen is bekend

Club Brugge is kampioen 2019-2020, Waasland-Beveren zakt. Daar zijn de eerste beslissingen: de competitie na 29 speeldagen wordt aanvaard. Club Brugge is kampioen, Waasland-Beveren zakt. Er werd een meerderheid van 84 procent gevonden in de stemming.

17:39 17 uur 39. Extra Time. Het is natuurlijk afwachten of en wanneer er witte rook is bij de Pro League, maar tenzij de profclubs (zeer lange) verlengingen nodig hebben, bieden we u vanavond nog een aflevering van Extra Time aan. Stem rond 21 uur af op onze website en in onze app. . Extra Time Het is natuurlijk afwachten of en wanneer er witte rook is bij de Pro League, maar tenzij de profclubs (zeer lange) verlengingen nodig hebben, bieden we u vanavond nog een aflevering van Extra Time aan. Stem rond 21 uur af op onze website en in onze app.

Op 2 april formuleerde de Raad van Bestuur van de Pro League al een intentieverklaring om de huidige competitie na 29 speeldagen stop te zetten en Club Brugge uit te roepen tot kampioen, maar sindsdien leggen de Belgische voetbalclubs een echt hindernissenparcours af. De Algemene Vergadering moet deze intentie bekrachtigen met een stemming, maar de meeting werd meermaals uitgesteld. De AV keek vooral naar de Veiligheidsraad en politici, die met een duidelijk signaal - lees: overmacht - de clubs moesten beschermen tegen potentiële claims van de rechtenhouders. Bovendien moest ook het BAS nog oordelen over heel wat licentiedossiers. Die eventuele valkuilen zijn intussen weggewerkt, maar dat betekent niet dat de vergadering nu minder woelig zal verlopen.

Die eventuele valkuilen zijn intussen weggewerkt, maar dat betekent niet dat de vergadering nu minder woelig zal verlopen.