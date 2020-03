Rode Duivels spelen tegen Engeland, IJsland en Denemarken in Nations League

België in groep met Engeland, Denemarken en IJsland

Geen sexy loting voor de Rode Duivels

De Rode Duivels kregen in de eerste editie van de Nations League met Zwitserland en IJsland geen aantrekkelijke tegenstanders voorgeschoteld, al bleek die poule uiteindelijk een valkuil voor de Belgen. Zwitserland was groepswinnaar en mocht naar de Final Four.

Ook de tweede jaargang van de Nations League heeft geen superpittige loting opgeleverd.

De taaiste tante is Engeland, die de Belgen uiteraard nog kennen van het vorige WK in Rusland. In de groepsfase wonnen de Rode Duivels met 0-1, in de kleine finale pakten de Belgen na een 2-0-zege de bronzen medaille.

Denemarken is de tweede uitdager van de Belgen en ook die dubbele ontmoeting heeft een opvallend randje. Denemarken werd ook voor het komende EK aan de Belgen gekoppeld. Op 18 juni wordt die tweede groepswedstrijd van Euro 2020 gespeeld.

Het kleine broertje, tot slot, is dus opnieuw IJsland geworden. IJsland werd in de vorige editie van de Nations League twee keer geklopt door de Belgen: 0-3 op verplaatsing, 2-0 voor eigen volk.